Знак зодиака Телец: его совместимость в любви и отношениях с другими знаками

Изучение собственного знака зодиака - хороший способ узнать все подробности о типе человека, который станет для вас отличным партнером. А когда дело доходит до таблицы совместимости Тельцов, то, кого они привлекают, не должно вызывать удивления.
Совместимость Тельца: Обзор
В астрологии Тельцом управляет Венера, планета романтической любви и красоты. Но знаете ли вы, что планета Венера ассоциируется с финансовым благополучием?
Телец связан со Вторым Домом в зодиакальной карте, который управляет всеми земными удовольствиями: богатством, имуществом, чувственностью и физическими границами, пишет yourtango.com.
Что делает человека хорошей или плохой парой для Тельца?Телец упрям и притяжателен, но это не обязательно плохо. Их заставляют защищать свою собственность и своих близких. Если для вас важны роскошь и безопасность, лучшего партнера и мечтать не получится.
Телец любит собирать красивые вещи, инвестировать в будущее и делиться всем с людьми, которых они больше всего любят. И у их идеальной пары эти качества были бы общие.
Совместимость Тельца с каждым из 12 знаков зодиакаЕсли вы уже имеете в виду кого-то или вам интересно, на каком типе людей вам следует сосредоточиться, вот каковы ваши показатели по знаку зодиака.
Телец и ОвенЛюбовь: Паре Телец / Овен может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу, но как только они почувствуют себя комфортно, они станут фантастической парой.
Овен не может жить без действий и приключений, а Телец - маяк стабильности и комфорта, к которому они всегда будут возвращаться. Несмотря на то, что Телец хочет защитить Овна, он не потерпит попыток контролировать их.
Секс: Оба этих знака чувственны, но имеют разные идеалы, когда дело доходит до физического полового акта.
Телец фокусируется на удовольствии для себя и своего партнера, не особо заботясь о конечной цели. С другой стороны, Овну не хватает эмоционального и страстного подхода, которого желает Телец.
Долгосрочные отношения и брак: для успеха брака или долгосрочных отношений Телец и Овен должны находиться на одном уровне.
В начале отношений упрямство Тельца и тяга Овна к приключениям могут вызвать разлад; однако, если каждый уважает и ценит качества друг друга, они становятся прекрасным дополнением друг друга.
Телец и ТелецЛюбовь: Из всех пар в астрологии пара Телец / Телец - одна из самых сильных. То есть, если они могут согласиться отложить любую борьбу за власть и работать вместе.
Телец хочет быть хозяином своей территории, и им трудно разделить трон. Вначале неизбежны какие-то столкновения и столкновения голов, но когда эти двое, наконец, станут единым фронтом, ничто не сможет угрожать им или их собственности.
Секс: Преимущество двух Тельцов в постели в том, что они знают, чего хочет другой в сексуальном плане.
Телец жаждет прикосновений и очень чувственен, а наличие партнера, у которого не только есть это, но также и нежный и отзывчивый, способствует сильной сексуальной совместимости.
Долгосрочные отношения и брак: Прежде всего, Телец хочет партнера, который разделяет их ценности, и отношения или брак между этими двумя знаками построены на долгие годы.
Они знают потребности друг друга и готовы их удовлетворить. Однако из-за их упрямого характера может возникнуть проблема, и они могут добиться успеха только в том случае, если они не будут ждать, пока другой сделает первый шаг во всех аспектах любви.
Телец и БлизнецыЛюбовь: паре Телец / Близнецы нужно многое узнать о том, как проявлять любовь так, как это понимает другой.
Телец жаждет физических прикосновений, а Близнецам нужна интеллектуальная стимуляция. Близнецы непостоянны, а Телец ожидает бессмертной верности.
Пол: чувственный земной знак и знак воздух не заботятся о эмоциональной связи - что может пойти не так?
Поскольку Телец хочет физического прикосновения и близости, а Близнецы могут обойтись без какого-либо подобия эмоциональной привязанности, эти два знака слишком разные, чтобы иметь сильные сексуальные отношения.
Долгосрочные отношения и брак: даже если Близнецы верны в браке, они не могут не флиртовать с другими, с чем Телец не смирится.
В конце концов, у Тельца разовьются проблемы с доверием , и Близнецы устанут чувствовать, что их держат в позолоченной клетке. Этим двоим придется пойти на множество компромиссов, если это сработает.
Телец и РакЛюбовь: Телец и Рак очень подходят друг другу.
Практичному Тельцу, возможно, придется научиться немного открываться, поскольку подход Рака эмоциональный и интуитивный. Точно так же Раку придется усвоить, что не все включает в себя несколько уровней чувств - иногда то, что вы видите на поверхности, действительно является всем, что нужно для этого.
Секс: для Тельца секс - это удовольствие; для Рака секс - это интимная связь.
К счастью, у Тельца и Рака очень высокая сексуальная совместимость, поскольку потребность Тельца в стимулировании чувств и потребность Рака в расслабленном взаимодействии хорошо сочетаются друг с другом. Единственная проблема в том, что у этих двоих нет сильного сексуального влечения, поэтому, пока нет проблем с началом секса, есть доверие и связь.
Долгосрочные отношения и брак: когда Рак и Телец влюбляются, их отношения основаны на нежности и их общей потребности в понимании .
Каждый из них склонен к открытости и прощению, а это означает, что любые проблемы, возникающие в их браке, можно решить, не опасаясь разрыва. Рак не любит ничего лучше, чем чувствовать себя в безопасности и защищенности дома, а Телец ценит тех, кто ценит свои физические сокровища.
Телец и ЛевЛюбовь: пара Телец / Лев быстро окажется в соревновании, поскольку оба считают себя Королем или Королевой.
Оба являются фиксированными знаками , что означает, что они любят традиции и рутину, но не могут больше отличаться друг от друга. У них есть способности быть честными друг с другом, но им будет сложно проявить терпение.
Секс: Телец и Лев обладают средним уровнем сексуальной совместимости, в основном из-за их пассивного отношения.
Каждый хочет, чтобы другой удовлетворил их, но склонен лениться, когда не мотивирован. Несмотря на это, они могут иметь полноценные сексуальные отношения, если есть возбуждение и зная свои личные желания и потребности.
Долговременные отношения и брак: ожидайте множества упорных противостояний и отказов от даже небольшого компромисса в отношениях Телец / Лев.
Если что-то и спасет эти отношения, так это их общая любовь к искусству, красоте и творчеству. Возможно, у них никогда не разовьется нежная близость, которая у нас ассоциируется с романтикой, но здесь есть много взаимного уважения , и вполне возможно, что они могут построить что-то великое вместе.
Телец и ДеваЛюбовь: миролюбивая и верная пара Телец / Дева чрезвычайно совместима как физически, так и эмоционально.
То есть, если они могут потрудиться над этим. Но совместимость Тельца с Девой сталкивается с проблемами, когда два знака Земли собираются вместе, потому что они не очень хорошо умеют делиться эмоциями.
Секс: Телец, как правило, дает своему сексуальному партнеру успокаивающий опыт в спальне, уделяя особое внимание физическому удовольствию, прежде всего.
Это освежает Деву, которая изо всех сил пытается выразить себя сексуально. Если Дева сможет заглушить этот аналитический голос в своей голове, они откроют для себя мир великого удовлетворения.
Долгосрочные отношения и брак: На первый взгляд пара Телец / Дева кажется немного вялой и скучной.
А поскольку Дева стоит на особо шаткой почве, Тельцу придется терпеливо взять на себя инициативу. Но если эти двое смогут достаточно открыться, когда они одни, они смогут наслаждаться одними из самых горячих и удовлетворяющих отношений, о которых можно только мечтать, что приведет к длительному браку.
Телец и ВесыЛюбовь: планета Венера управляет Тельцом и Весами, и оба этих знака демонстрируют разные стороны романтической энергии этой планеты.
Однако совместимость Тельца с Весами не гарантирует, что они будут счастливы вместе очень долго. Видите ли, Весы любят всех, постоянно вызывая у Тельца полосу ревности. Оба эти знака также имеют тенденцию быть немного небезопасными, поэтому они всегда будут сомневаться в себе, друг друга и своих отношениях.
Секс: Телец хочет чувствовать себя комфортно и заботиться во время секса, и, хотя Весы нежны со своими сексуальными партнерами, они могут столкнуться с проблемами, когда дело доходит до понимания того, чего хочет другой. Если они смогут научиться быть терпеливыми, здесь есть шанс на несколько удовлетворительные отношения.
Долгосрочные отношения и брак: хотя Телец и Весы имеют много общего с их общими увлечениями и интересами и ценят красоту мира, эта пара, скорее всего, разойдется, прежде чем они сведут друг друга с ума. Без тепла и понимания не может быть длительных отношений.
Телец и СкорпионЛюбовь: отношения между Тельцом и Скорпионом должны быть основаны на глубокой романтической связи, иначе они могут никогда не покинуть стадию дружбы. В то время как Телец может легко привлечь внимание Скорпиона, их общие качества упрямства и ревности могут привести к недостатку доверия.
Секс: Их влечение друг к другу велико, и, поскольку оба по своей природе являются сексуальными существами, секс между этими знаками может стать эмоциональным. Телец хочет, чтобы его потребности удовлетворялись, и Скорпион более чем счастлив делать это, пока Телец открыт для пробования нового, а Скорпион остается нежным.
Долгосрочные отношения и брак: для двух знаков, которые так высоко ценят верность, совместимость Тельца со Скорпионом означает, что этой паре есть чему поучиться, когда дело доходит до доверия друг к другу.
Скорпион поначалу никому не доверяет, а когда они подозревают, они могут начать вести себя подозрительно, вызывая красные флажки Тельца, а затем Телец начинает вести себя странно. Если им удастся преодолеть этот неловкий этап и по-настоящему комфортно друг с другом, их романтические отношения обязательно станут легендарными.
Телец и СтрелецЛюбовь: роман Телец / Стрелец - это очень весело ... ненадолго.
Трудно оставаться вместе надолго, когда Телец не может понять, почему Стрелец не сидит на месте и не сосредотачивается, а Стрельцу так легко надоедает предсказуемый распорядок Тельца. Тельцы настроены по-своему и не согласятся со Стрельцом постоянно меняться.
Секс: низкая сексуальная совместимость Тельца и Стрельца в основном связана с отношением Стрельца к спальне.
Ни один из них не понимает потребностей друг друга, и в случае редкой сексуальной связи между этими двумя, это будет возможно только в том случае, если Телец станет менее жестким, а Стрелец научится замедляться и ценить физическое удовольствие.
Долгосрочные отношения и брак: сначала им есть что предложить друг другу, и они, вероятно, останутся хорошими друзьями на протяжении всей своей жизни, но их не так много, чтобы поддерживать их вместе в преданных отношениях.
Есть шанс на длительные отношения или даже брак, если они начнут как друзья и построят более глубокую связь через годы или даже десятилетия.
Телец и КозерогЛюбовь: пара Телец / Козерог, возможно, не сможет удовлетворить друг друга эмоционально, но когда дело доходит до выполнения дел, у них есть потенциал вместе построить империю.
Если есть мотивация со стороны Тельца и возбуждение со стороны Козерога, потенциал есть. Эти двое также стали бы отличными деловыми партнерами, если бы не было романтики.
Секс: обоим знакам зодиака трудно открыться и быть уязвимыми, что может вызвать проблемы в постели.
Тельцам нужен нежный подход, в то время как Козерогов сильно привлекает физическая активность, но они могут сформировать сильную сексуальную связь, если будут уважать индивидуальные потребности друг друга.
Долгосрочные отношения и брак: возможность крепкого брака существует, но только если они оба готовы пойти на эмоциональный риск и сказать друг другу, чего они действительно хотят.
Эти два знака преданы и верны и, вероятно, будут стараться изо всех сил, чтобы осчастливить другого . Если они знают, что нужно делать.
Телец и ВодолейЛюбовь: В матче Телец / Водолей не так много точек соприкосновения.
Телец любит устанавливать границы и следовать распорядку, в то время как Водолей по своей природе склонен к хаосу и переменам. Телец материалистичен, обоснован и собственнически; Водолей ценит идеи и не терпит привязанности.
Секс: Тельца, приверженного медленному и нежному подходу к сексу, полностью отталкивает отстраненный характер Водолея.
Поскольку этим двоим в спальне не хватает творчества, вероятность сексуальной совместимости мала. Единственный способ найти удовольствие друг в друге - это если Телец научит Водолея тому, чего он хочет, а Водолей вложит хотя бы унцию энергии.
Долгосрочные отношения и брак: они могли бы ценить физическую красоту и интеллектуальные перспективы друг друга, но в долгосрочной перспективе? Это маловероятно.
Хотя и Тельца, и Водолея объединяет их склонность маршировать в такт своему собственному барабану, они просто обязаны сбивать друг друга с толку больше, чем что-либо еще.
Телец и РыбыЛюбовь: честная и искренняя эмоциональная связь пары Телец / Рыбы поистине трогательна.
Телец помогает Рыбам стоять на земле, а Рыбы показывают Тельцу, как красиво может быть время от времени просовывать голову в облака. Воображение Рыб является источником вдохновения для Тельца, который любит быть причастным ко всем этим тайным видениям.
Секс: Совместимость Тельца с Рыбами проявляется в спальне, и, будучи сексуально совместимой парой, они вдохновляют друг друга на глубоком эмоциональном уровне.
Водный знак Рыбы очарован нежным сексуальным опытом, которого Телец хочет и дает. Этот матч может привести к интенсивному сексу, в результате чего оба партнера будут полностью удовлетворены.
Долгосрочные отношения и брак: оба знака зодиака могут иметь любовные отношения, поскольку каждый высоко ценит романтику, красоту и саму идею любви.
Единственная проблема здесь - изменчивый характер Рыб, но если Телец сможет справиться с этими изменениями и если Рыбы будут уважать потребность Тельца знать, что происходит, эти двое, вероятно, разделят долгую и прекрасную совместную жизнь.
С кем Телец наиболее совместим?Телец имеет сильную любовную совместимость с Раком, Рыбами, обоими знаками Воды и другими знаками Земли - Девой и Козерогом.
В этих потенциальных матчах Телец желает стабильности, романтики, интеллекта и стимуляции как ментально, так и сексуально.
По какому знаку следует жениться Тельцу?Поскольку Телец - фиксированный знак, они ценят стабильность. Рак - лучшая пара для священного брака, так как Рак желает безопасности в своих романтических отношениях.
Брак между Раком и Тельцом также ориентирован на понимание, прощение и чувство безопасности.
Какая вторая половинка у Тельца?Хотя Рак - отличный муж или жена, Телец может найти отношения на уровне родственной души с Рыбами, еще одним водным знаком.
Эти два знака прекрасно дополняют друг друга, глубоко заземляя друг друга. Они подходят друг другу во всех аспектах их отношений: в общении, доверии и сострадании.
Какой знак привлекает Тельца?Тельца очень привлекают Дева, потому что они являются земными знаками, а также потому, что Дева - надежный и ответственный человек, как и Телец.
Телец вряд ли склонен к рискованному поведению, но может глубоко ценить трудолюбивый и терпеливый характер Девы, а также способность Девы не принимать поспешных решений.
Если вы Телец или интересуетесь им, ваш знак Солнца - лишь часть вашей личности. Когда вы ищете любви, полезно знать, что происходит в вашем Седьмом доме . Это показывает тип человека, с которым вы лучше всего совместимы по знаку зодиака.
Чтобы лучше понять совместимость Тельцов и то, насколько хорошо они соответствуют вашему знаку зодиака, наличие полной натальной карты или чтение астрологии может дать больше информации.
В конце концов, позиции Венеры и Марса в вашей карте имеют прямое отношение к вашей личной жизни.