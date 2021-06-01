Пять самых мирных знаков зодиака назвали астрологи: они полностью полагаются на свой внутренний дзен
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Пять самых мирных знаков зодиака назвали астрологи: они полностью полагаются на свой внутренний дзен

4:30:516/1/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Легко поддаться гневу и огню ненависти, но у этой медали есть и обратная сторона - мир и миролюбие людей. 

5 мирных знаков зодиака, которые полагаются на свой внутренний дзэн

Сама идея «мира» кажется такой ... мечтательной, такой удовлетворяющей.

После переживаний, наполненных разделяющей разрушительной энергией, было бы неплохо сделать передышку. Нам просто нужно надеяться, что у нас все еще есть желание желать мира, создавать мир и жить в нем, пишет yourtango.com.

Но самые мирные знаки зодиака в астрологии проходят фазы желания мира и спокойной атмосферы.

Мы действительно знаем в своем сердце, что гораздо лучше жить в мире, чем жить в постоянном стрессе, как мы все, кажется, делаем. Мы пробовали медитацию, дыхательные упражнения, йогу; мы ушли в безмолвный творческий отпуск и пытались сосредоточить свой разум на ничто, все с целью найти что-то вечное - что-то отстраненное и легкое.

Мир.

Вы замечали, что в вашей жизни есть определенные люди, которые оживают от гнева? Гнев дает им цель, а споры, борьба и защита, кажется, приносят им энергию и даже радость.

Легко поддаться гневу и огню ненависти, но у этой медали есть и обратная сторона - мир и миролюбие людей. В этом уродливом мире есть люди, которым нет дела до агитации, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Некоторых людей, рожденных под определенными знаками зодиака, естественно, вдохновляет идея по-настоящему холодной жизни, и они делают все возможное, чтобы добиться этого.

Какие знаки зодиака самые мирные?

1. Рак (21 июня - 22 июля)

Хотя вы можете стоять на своем и сражаться, если будете на него нажимать, вы гораздо больше пацифист, чем воин, и именно эта позиция делает вас таким учеником дзен , Рак.

Вы находите время, чтобы открыться своему окружению, вы заботитесь о своем окружении, и все материалистические вещи в вашей жизни имеют цель: принести вам мир и покой. Вы тот, кто держит алтарь, поклоняется языческим богиням, чтит природу, и вы чувствуете, что они чтят вас в ответ.

Жизнь уравновешена с тобой, Рак, и ты много работаешь, чтобы поддерживать то, ради чего ты работал. День начинается и заканчивается в благодарность за вас. Вы поистине миролюбивый дзен-человек.

Из всех знаков зодиака Рак самый спокойный и расслабленный. Вы можете сохранять душевное спокойствие во время любого конфликта и лучше всех умеете находить мир среди хаоса.

2. Козерог (22 декабря - 19 января)

Имея репутацию самого властного и требовательного знака Зодиака, Козерога, вы также знаете, что усилия нужно встречать простоями. Однако ваше время простоя очень особенное, потому что это не просто «взлет с работы» - это время, чтобы быть самим собой, без кого-либо еще.

Вы любите участвовать в ритуалах, независимо от того, религиозны они или нет. Вы тот, кто находит великий покой в ​​повторении, воспевании, чтении Священных Писаний и изучении древней мудрости . Вы берете из великих книг и используете уроки в повседневной жизни.

Вы стремитесь обрести покой в ​​своей жизни, и при должном внимании и дисциплине вы обычно находите то, что ищете, Козерог. А ваше спокойное и уравновешенное отношение как невероятно нежный знак зодиака - глоток свежего воздуха.

3. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы, вы одиноки и иногда довольно одиноки, но вы усовершенствовали это одинокое состояние, превратив его в заявление мира и тишины.

Вы знаете, что поступили неправильно, и вы также знаете, что это не поможет вам прожить свою жизнь с сожалением, поэтому, к счастью, вы знаете, как выбраться из паники.

Ваша цель - мир; вы будете медитировать и воспевать, чтобы превзойти мирской мир. Возможно, вы не всегда поступаете правильно по отношению к людям, но ваш комплекс вины настолько велик, что вынуждает вас к саморефлексии ; в этом состоянии вы делаете все, что в ваших силах.

Весы - самый тихий и добрый знак зодиака, они редко вступают в споры и избегают конфронтации. Вы все потенциальные, Весы. И как только вы обретете покой, вы сможете поддерживать его на всю жизнь.

4. Водолей (20 января - 18 февраля)

Жизнь была тяжелой для вас, Водолей, и вы хотите старого доброго отдыха и релаксации. Но более того, вы желаете мира. Это в твоей природе.

Вы человек, который отправляется в хадж или паломничество. Вы покинете свое окружение, чтобы найти Шангри-ла, возвышенность. Вы тот самый человек, который будет искать просветления в далеком месте, потому что вы знаете, что вам нужны перемены.

Вы принимаете идею перемен, и, хотя это нелегко, вы готовы.

Вы можете жить в ашраме или работать на ферме. Сообщество - это прекрасно, если у всех участников одна общая миссия: жить в мире и согласии. Это желание держит вас в смирении.

5. Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Как бы вы ни были общительны, Рыбы, вы также серьезно хотите побыть в одиночестве. В этом случае «время в одиночестве» не обязательно означает заботу о себе и выполнение дел для себя; это означает, что нужно отдохнуть от толпы, чтобы перегруппироваться и сохранять спокойствие и тишину.

Ваша жизнь наполнена непрерывным шумом, бесконечными просьбами и откровенными драмами; вы ищете утешения в созерцательных вещах, таких как садоводство или украшение. Вы человек в этом саду камней, перемещая песок в узорах.

Как один из самых чувствительных знаков зодиака, вы шокируете своих друзей и семью своим желанием побыть одному, поскольку все думают о вас как о социальной бабочке. Но по правде говоря, вы жаждете дзенского образа жизни - рыбы кои в пруду и тому подобное.

Вы получите это, мирные Рыбы ... получите.

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