Поздравления и открытки с Днём Северного флота России 1 июня
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Поздравления и открытки с Днём Северного флота России 1 июня

2:02:246/1/2021Фото: 100cards.ru
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В этот день почитают служащих Северного флота. Чествуют людей, которые внесли значительный вклад в морскую сферу.

День Северного флота России

Флот Российский не боится,
Вдаль от берега уйти,
Он вперед всегда стремится,
И тебе с ним по пути.
И под северной звездою,
Он проходит по волнам,
И соленою волною,
Снова бьет по берегам.
Там где якорь погружает,
Килограммы стали вниз,
Там родные ожидают,
Чтобы вы домой вернулись.

День Северного флота России

Твоя семья на праздник дома ждет,
Когда ты сможешь поскорее возвратиться,
Команду от начальства слышит флот,
Улыбки посетят опять морские лица.
Без моря нам не стоит унывать,
В руках твоих еще есть океаны,
Так вот, когда ты будешь снова отплывать,
Не смей о братьях с суши забывать.

День Северного флота России

На севере России расположился флот,
Он тягостную службу не первый год несет,
Соленые просторы в глазах у моряков,
И плещут об борт волны и флот давно готов.
Защита и атака, без страха и забот,
Любые мысли врага Россия отобьет,
Вперед наш флот стремится на помощь морякам,
Желаю я здоровья служивым мужикам.

День Северного флота России

По морям и океанам направляется вперед,
Изучая вокруг страны, затаился русский флот,
Моряков сияют лица, чайки над водой парят,
И летают кучкой птицы, значит рядышком земля.
Компас северного счастья, разбивается об лед,
Но сегодня дивный праздник и его заждался флот,
Пусть Россия отсылает письма радостным парням,
Вас страна не забывает, хоть вы мчитесь по волнам.

День Северного флота России

Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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