Добрейшие открытки с Днём родителей 1 июня и чудесные поздравления
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Добрейшие открытки с Днём родителей 1 июня и чудесные поздравления

4:04:316/1/2021Фото: bipbap.ru
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1 июня Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция 66/292) в сентябре 2012 года.

Всемирный день родителей

Любимые родители,
Поздравить разрешите.
Желаю вам добра,
Счастья море и тепла.

Будьте вы всегда здоровы,
Не приходят в дом пусть ссоры.
Будьте молоды душой,
Не спешите на покой.

Никогда не унывайте,
Праздник славный отмечайте.
В день родителей, с утра,
Вам поздравления от меня.

Всемирный день родителей

Родителем быть — непростая работа.
Никто никогда не оплатит ваш труд.
Но самая лучшая будет награда.
Когда ваши дети уже подрастут.

Воспитывать в них доброту, уважение,
Усердие в труде и в учении рвение.
Пусть старость оценит родительский вклад,
Ведь только детьми дом ваш будет богат.

Всемирный день родителей

Нет родителей важней.
Лучше всех они друзей.
И поддержат, и помогут,
И развеют все тревоги,
Слова нужные найдут.
В жизни создадут уют,
И тепло, любовь подарят,
На защиту грудью станут.
И дорогу дадут в жизнь.
За родителей держись!
Их люби и помогай
И почаще навещай.

Всемирный день родителей

Знает родитель каждый —
Для ребенка дороже нет.
В жизни его самый важный —
Ни для кого не секрет!

Желаю жизни долгой,
В ответ, могу обещать,
Любить и быть опорой,
Беречь и помогать!

Спасибо, что живу,
За то, что воспитали.
Я Вас очень люблю,
Хочу, чтоб это знали!

Всемирный день родителей

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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