С Днём молока 1 июня: вкусные картинки и поздравления

Молоко — источник цинка,
Фосфор, кальций также в нем,
Это вовсе не новинка,
Популярней с каждым днем.
Мы сегодня встретим дружно
День всемирный молока,
Молоко, конечно, нужно,
Без него никак пока.
Друг любезный, поздравляю
И тебя я с этим днем,
Рек молочных пожелаю,
Сила ведь и польза в нем!
Я хочу в День молока вам
Рек молочных пожелать,
И напитком этим вкусным
Каждый день свой начинать.
Молоко дает сметану,
Масло, ряженку, кефир
И не зря продукт полезный
Так известен на весь мир.
Я желаю, чтобы радость
Всем дарило молоко,
Чтобы были мы здоровы
И чтоб нам жилось легко.
Все молочные продукты,
Невозможно не любить,
Надо есть сметану, творог,
Молоко с кефиром пить,
Пусть молочная диета
Нам поможет жить без бед,
Мы в день молока желаем
Всем здоровья и побед!
Молоко дает корова,
Молоко всем нужно пить,
Чтобы быть всегда здоровым
И весь век счастливо жить!
Пейте больше молочка,
И, желательного, парного:
Столько кальция, белка,
Витаминов в нем так много!
Так какой напиток лучший?
Догадаться так легко,
Хоть напитков в мире куча,
Лучший — это молоко!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru