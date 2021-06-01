С Днём молока 1 июня: вкусные картинки и поздравления
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С Днём молока 1 июня: вкусные картинки и поздравления

3:03:266/1/2021Фото: bipbap.ru
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Всемирный день молока отмечается 1 июня. В 2021 году дату справляют 21-й раз.

День молока

Молоко — источник цинка,
Фосфор, кальций также в нем,
Это вовсе не новинка,
Популярней с каждым днем.

Мы сегодня встретим дружно
День всемирный молока,
Молоко, конечно, нужно,
Без него никак пока.

Друг любезный, поздравляю
И тебя я с этим днем,
Рек молочных пожелаю,
Сила ведь и польза в нем!

День молока

Я хочу в День молока вам
Рек молочных пожелать,
И напитком этим вкусным
Каждый день свой начинать.

Молоко дает сметану,
Масло, ряженку, кефир
И не зря продукт полезный
Так известен на весь мир.

Я желаю, чтобы радость
Всем дарило молоко,
Чтобы были мы здоровы
И чтоб нам жилось легко.

День молока

Все молочные продукты,
Невозможно не любить,
Надо есть сметану, творог,
Молоко с кефиром пить,
Пусть молочная диета
Нам поможет жить без бед,
Мы в день молока желаем
Всем здоровья и побед!

День молока

Молоко дает корова,
Молоко всем нужно пить,
Чтобы быть всегда здоровым
И весь век счастливо жить!

Пейте больше молочка,
И, желательного, парного:
Столько кальция, белка,
Витаминов в нем так много!

Так какой напиток лучший?
Догадаться так легко,
Хоть напитков в мире куча,
Лучший — это молоко!

День молока

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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