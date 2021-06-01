Вознесение Господне 2021: дата, традиции православия и запреты дня
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Вознесение Господне 2021: дата, традиции православия и запреты дня

2:30:296/1/2021Фото: https://upload.wikimedia.org/
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У славян в народном календаре этот день назывался “Вознесеньев день”. Считалось, что именно в эту дату полностью заканчивается весна и начинается лето.

По традиции в этот день верующие совершают паломничество на гору Елеон - именно там Иисус Христос вознесся на небо

Вознесение Господне для христиан - один из самых важных церковных праздников. Каждый год он выпадает на разные даты, потому что отсчитывается от Пасхи. О дате праздника, традициях и запретах - в нашем материале.

В 2021 году религиозный праздник выпадает на 10 июня. Согласно Новому Завету после Пасхи, на 40-й день Иисус Христос явился своим ученикам-апостолам, дал им последние наставления, а затем вознесся на небо прямо у них на глазах. По историческим данным, традиция празднования Вознесения Спасителя укрепилась уже в V веке нашей эры. В этот день в церквях проходят службы, а накануне - служится всенощное бдение. Также принято менять одежды с красных на белые.

По традиции в этот день верующие совершают паломничество на гору Елеон - именно там Иисус Христос вознесся на небо. Многие посещают службы и молятся. В праздник каждый может обратиться к Спасителю и попросить прощения или помощи, раскаяться. Обычно этот день проходит в спокойствии и мире, потому что категорически запрещается устраивать конфликты, ругаться, использовать бранные слова, обижаться, думать о плохом, заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде или в саду. Нельзя мусорить и выносить мусор из дома, плевать на землю, иначе можно навлечь на себя беду. Отпевания в храмах в этот день не делают. Лучше провести праздник в молитвах, посетить церковь, а также встретиться с родными и близкими людьми. Кроме этого, хорошо в праздник Вознесения заниматься добрыми делами, давать милостыню, жертвовать деньги на благотворительность, помогать нуждающимся.

У славян в народном календаре этот день назывался “Вознесеньев день”. Считалось, что именно в эту дату полностью заканчивается весна и начинается лето. Раньше было принято печь особые блины и лесенки, которые раздавили детям. В некоторых городах была традиция в день Вознесения ходить в гости к родным, соседям или друзьям. Особое внимание обращали на пение птиц - соловей в праздник поет громче, а если поймать птицу, то это принесет счастье на весь год.

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