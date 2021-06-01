От чего умер Марадона?
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От чего умер Марадона?

3:30:436/1/2021,Ирина НоваяФото: https://www.flickr.com/
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Свой 60-й день рождения Марадона отметил 30 октября 2020 года. На тот момент он возглавлял элитный футбольный клуб «Химнасия и Эсгрима».

Блестящая карьера Марадоны началась с самых низов и подарила ему прозвище «золотой мальчик»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Диего Марадона – футболист мирового уровня, принесший славу футбольным клубам родной Аргентины. Международная федерация футбола FIFAпризнала его лучшим футболистом XX века, руководствуясь данными опроса.

Блестящая карьера Марадоны началась с самых низов и подарила ему прозвище «золотой мальчик». Футболист знаменит не только благодаря блестящим успехам, среди которых «золото» в Чемпионате мира по футболу 1986 года и «серебро» на Чемпионате в 1990. Широкое обсуждение получили алкогольная и наркотическая зависимости, от которых Марадона лечился годами. Обстоятельства его смерти в 2020 году выясняют до сих пор.

Юбилей и операция

Свой 60-й день рождения Марадона отметил 30 октября 2020 года. На тот момент он возглавлял элитный футбольный клуб «Химнасия и Эсгрима». В юбилей футболист ненадолго посетил матч, затем уехал, почувствовав себя плохо. Посоветовавшись с личным врачом Леопольдо Луке, он решил пройти медицинское обследование. На тот момент Луке сообщал, что жизни Марадоны ничего не угрожает, а обследование – плановое.

Издание TYC Sports поделилось с миром диагнозом Марадоны. Томография показала субдуральную гематому – кровоизлияние, попавшее между твёрдой мозговой оболочкой и головным мозгом.

Проблему решили 4 ноября с помощью операции, которая длилась 80 минут. Личный врач футболиста отметил, что она прошла успешно. Планировалось, что через месяц Марадона сможет вернуться к работе.

По поводу причины гематомы остались разногласия. Менеджер футболиста СтефаноЧечи предположил, что к кровоизлиянию привела механическая травма головы. Однако в аргентинском СМИ Ole писали, что имеют доступ к медицинскому отчёту Марадоны. Там сказано, что к гематоме могло привести злоупотребление спиртным.

Выписка и ухудшение

Из больницы Марадону выписали 11 ноября: хорошее самочувствие отметил Луке. Повторная томография подтвердила успешность операции. Восстановление Марадоны осложнял синдром отмены: из-за лечения ему пришлось временно отказаться от лекарств, помогающих преодолеть зависимость от алкоголя и наркотиков. На этом фоне врач отмечал у Марадоны периодическую спутанность сознания.

Марадона с нетерпением ожидал возвращения к работе: 17 ноября он связался с футболистами «Химнасия и Эсгрима» и обещал вернуться к тренировкам через пару недель. Затем Марадона продолжил реабилитацию в кругу семьи. А через неделю его состояние внезапно ухудшилось.

Смерть и обвинения

25 ноября 2020 года у Марадоны остановилось сердце, но заметили это не сразу: было около 5 утра. Прибывшие на место медики, не смогли реанимировать футболиста. Свидетели утверждают, что за жизнь Марадоны боролись до 13:15. Официальным диагнозом стал отёк лёгких, который быстро развился из-за сердечной недостаточности.

В мае 2021 изданиеMarca сообщило, что в смерти Марадоны обвиняют бригаду медиков. Возможно, их непрофессиональные действия привели к трагедии. На время расследования подозреваемым запретили выезжать из Аргентины.

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от чего умер Диего Марадона
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