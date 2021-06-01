Можно ли работать 1 июня на церковный праздник День Благоверного великого князя Димитрия Донского?

Дмитрий Донской это весьма великая фигура в российской истории. Самым значимым его деянием стала битва на Куликовом поле, в котором он и его войска одержали победу.
Сегодня, 1 июня, в православных храмах чтут его память. Он твердо верил в победу и в то, что помощь ему будет оказана свыше, он всегда очень сильно верил в Бога и с Его помощью творил великие дела.
В благодарность за эту победу Дмитрий Донской, которого так стали называть из-за того, что победа случилась между реками Дон и Непрядва, выстроил Успенский монастырь. что расположен на реке Дубенке, а на месте, где пали его воины воздвиг храм Рождества Пресвятой Богородицы. С того же времени он начал регулярно проводить поминовение павших воинов, впоследствии это поминовение стало Дмитриевской родительской субботой, которая и поныне нам известна.
Именно во времена правления Дмитрия Донского Москва стала именоваться белокаменной, поскольку это при нем был воздвигнут первый каменный Кремль.
Умер великий князь всего в 39 лет от тяжелой болезни, позже был канонизирован и причислен к лику святых православной церковью.
У Дмитрия Донского была очень крепкая и верная семья. Супруга ему досталась по расчету, но они смогли всю жизнь прожить в благочестии и у них было 8 детей. Они оба были кротки нравом. После смерти Дмитрия его жена долгое время помогала храмам и вела праведную жизнь, а вскоре и вовсе ушла в монастырь.
Часто Дмитрию Донскому молятся о семье и семейном счастье.
Запретов на работу в этот день нет. День этот почитается, скорее, как памятная дата в истории.