Можно ли работать 1 июня на церковный праздник День Благоверного великого князя Димитрия Донского?
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Можно ли работать 1 июня на церковный праздник День Благоверного великого князя Димитрия Донского?

12:20:446/1/2021Фото: Православие
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Именно во времена правления Дмитрия Донского Москва стала именоваться белокаменной, поскольку это при нем был воздвигнут первый каменный Кремль.

Дмитрий Донской
Дмитрий Донской одержал историческую победу на Куликовом поле

Дмитрий Донской это весьма великая фигура в российской истории. Самым значимым его деянием стала битва на Куликовом поле, в котором он и его войска одержали победу.

Сегодня, 1 июня, в православных храмах чтут его память. Он твердо верил в победу и в то, что помощь ему будет оказана свыше, он всегда очень сильно верил в Бога и с Его помощью творил великие дела.

В благодарность за эту победу Дмитрий Донской, которого так стали называть из-за того, что победа случилась между реками Дон и Непрядва, выстроил Успенский монастырь. что расположен на реке Дубенке, а на месте, где пали его воины воздвиг храм Рождества Пресвятой Богородицы. С того же времени он начал регулярно проводить поминовение павших воинов, впоследствии это поминовение стало Дмитриевской родительской субботой, которая и поныне нам известна.

Именно во времена правления Дмитрия Донского Москва стала именоваться белокаменной, поскольку это при нем был воздвигнут первый каменный Кремль.

Умер великий князь всего в 39 лет от тяжелой болезни, позже был канонизирован и причислен к лику святых православной церковью.

У Дмитрия Донского была очень крепкая и верная семья. Супруга ему досталась по расчету, но они смогли всю жизнь прожить в благочестии и у них было 8 детей. Они оба были кротки нравом. После смерти Дмитрия его жена долгое время помогала храмам и вела праведную жизнь, а вскоре и вовсе ушла в монастырь.

Часто Дмитрию Донскому молятся о семье и семейном счастье.

Запретов на работу в этот день нет. День этот почитается, скорее, как памятная дата в истории.

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