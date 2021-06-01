Главная молитва 1 июня великому князю Димитрию Донскому: когда молятся святому и кого защищает

Святого благоверного князя Дмитрия Донского почитают, как мудрого военачальника, который с Божьей помощью одержал великую победу, способствовал возведению православных храмов и монастырей. Он был известен также своей праведной жизнью и благочестием.
Брак его состоялся по настоянию Сергия Радонежского в раннем возрасте - ни о какой любви и речи не шло, брак был по расчету. Дмитрию было 16 лет, его супруге- 13. Однако, поскольку они оба были воспитаны со словом Божьим и обладали кротким нравом, то смогли прожить всю жизнь вместе и родить 8 детей. Его жена была настолько предана ему, что после смерти Дмитрия в очень молодом возрасте (ему было всего 39 лет) от тяжелого заболевания, его супруга долго время вела закрытый и праведный образ жизни, помогала со строительством храмов и развитием христианства, а после и вовсе удалилась в монастырь.
Из-за таких семейных отношений святому Дмитрию Донскому часто молятся о помощи в создании крепкой и верной семьи, о любви. Также ему молятся о победе над врагами, во время конфликтов просят о защите, об исцелении.
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