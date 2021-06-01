Красивые открытки с Днём бега 2 июня от дизайнера и поздравления в стихах
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Красивые открытки с Днём бега 2 июня от дизайнера и поздравления в стихах

7:20:026/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бег — один из древнейших видов спорта: известно, что он был важнейшим соревнованием Олимпийских игр.

Международный день бега

Гремит праздник спорта, мира, здоровья, развития,
Ты, мой друг, спортом займись всенепременно!
Чтобы и дух твой внутренний, и твое тело,
Всегда ощущали себя превосходно, отменно.
Чтобы был всегда в тебе азарт и тонус,
Ведь внутри тебя потенциал находится большой,
Так, что желаю тебе спорт полюбить,
Не просто мозгом, а прямо всей своей душой!

Международный день бега

Лично я, топлю за здоровый образ жизни,
Чтобы тело мое было здоровым всегда,
Поэтому, я поборол плохие привычки,
И выбросил из жизни их своей навсегда.
И тебе желаю, пусть энергия придет,
И используется лишь на свершения благие,
А впереди пусть мир тебя прекрасный ждет,
И денег карманы пухлые и тугие.

Международный день бега

Ты всей душою спорт здоровый полюби,
И с каждым днем ты телом своим развивайся,
Ты другим людям добро и улыбки дари,
И от чужих бед никогда в сторонке не оставайся.
Я тебе различных достижений пожелаю,
И чтоб была полна жизнь яркими событиями,
С праздником спорта международным поздравляю,
И желаю тебе беспрестанного развития!

Международный день бега

Полезен для каждого из нас спорт,
С таким согласится даже черт,
Много дел сегодня нужно решить,
Так что из-под одеяла встать спеши.
И на солнечный свет ты выходи,
Без промедленья из своей обители,
Займись бегом, или прыжками,
Чтобы люди твой пример увидели.

Международный день бега

Источник: pozdravik.ru

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