Семью застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева полицейского вывезли из Мошково из-за угроз

Накануне стало известно, что семью полицейского, который застрелил 19-летнего парня, вывезли из родного поселка. Все последние дни в поселке Мошково было неспокойно. Местные жители по-разному отзываются о полицейском. Некоторые говорят, что он был слишком принципиальный. Другие считают, что он наоборот, был слишком справедлив. Также они сообщают, что сразу после трагического случая семью полицейского начал охранять СОБР, а потом ее и вовсе вывезли из поселка.
Также местные считают, что сотрудник ГИБДД случайно выстрелил в парня, он не стал бы делать этого специально. Как сообщает один из родственников семьи полицейского, сразу после того, как парень скончался, его родные стали сразу угрожать семье полицейского — найдем, убьем, зарежем. Поэтому всю семью и решено было вывезти.
Напомним, инцидент произошел 28 мая в Новосибирске. Там во время погони и задержания сотрудник ДПС выстрелил в голову 19-летнему парню. Его стразу госпитализировали, но через два дня он скончался в больнице. После этого полицейского взяли под стражу ему грозит до 2 лет лишения свободы.