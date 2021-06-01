Педофил-тракторист надругался в поле над двумя 7-летними девочками
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Педофил-тракторист надругался в поле над двумя 7-летними девочками

12:00:336/1/2021Фото: pixabay
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Дети играли возле дома, когда к ним подошел 62-летний пенсионер.

62-летний мужчина изнасиловал двоих детей

В октябре прошлого года в одном из районов Хакасии произошло страшное преступление. Там 63-летний мужчина изнасиловал двух семилетних девочек. Как стало известно, малышки играли возле ограды дома в то время, как подсудимый приехал к своему знакомому, чтобы отдать инструменты. В этот момент в голове у 62-летнего тракториста возник страшный план. Он подошел к детям и предложил им покататься на тракторе, а после этого по очереди вывез их на поляну и изнасиловал.

В итоге, мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей". Свою вину он так и не признал.
Недавно над педофилом состоялся суд. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Какое наказание следует назначать педофилам?

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