Педофил-тракторист надругался в поле над двумя 7-летними девочками

В октябре прошлого года в одном из районов Хакасии произошло страшное преступление. Там 63-летний мужчина изнасиловал двух семилетних девочек. Как стало известно, малышки играли возле ограды дома в то время, как подсудимый приехал к своему знакомому, чтобы отдать инструменты. В этот момент в голове у 62-летнего тракториста возник страшный план. Он подошел к детям и предложил им покататься на тракторе, а после этого по очереди вывез их на поляну и изнасиловал.
В итоге, мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей". Свою вину он так и не признал.
Недавно над педофилом состоялся суд. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.