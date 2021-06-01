Директор спортивной школы попался на краже денег через премии сотрудникам

В Горно-Алтайске под суд пойдет директор Специализированной спортивной школы по горным лыжам и сноуборду. Его обвиняют в присвоении денежных средств. Следователи выяснили, что в конце 2019 года директор незаконно выписал своему подчиненному премию, а после получения последний вернул ее руководителю. Также директор присвоил деньги, которые школа получала от оказания дополнительных услуг и потратил их на личные цели.
В прошлом же году директор попросил сторожа не забирать документы из школы, продолжать числиться в штате, а зарплату, которую переводят, отдавать директору. В общей сложности, за все время школе был нанесен ущерб на 107 тысяч рублей.
В настоящее время директора обвиняют в присвоении или хищении денег вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Обвинительное заключение уже утверждено. Директору грозит наказание до 6 лет лишения свободы.