"Это смертельно опасно": Берег "Морской тропы" Обского моря под Бердском обрушился на метр за одну неделю. Смотрите видео

Морская тропа уходит. Ежедневно происходит обрушение берега в районе между парком «На камнях» и муниципального парка «Чайка». В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 июня 2021 года, Юрий Левин прислал видеосъемку берега моря, где проходит тропа.
- Наступило лето, на берег идут погулять люди, по тропе оживленное движение. Очень много велосипедистов проезжают вдоль моря, накручивают километры. Молодежь компаниями отдыхает на берегу. Семьи молодые с детьми выходят на берег. Я часто здесь бываю, снимал неделю назад и вот сегодня. Вы знаете, буквально за неделю берег на метр обвалился — сейчас местами навесы больше метра. Если кто-то выскочит на такой навес и обвалится с такой высоты — живым не останется. Это смертельно опасно. Надо хотя бы натянуть ленту полосатую, что опасно, нельзя проходить. Там есть в двух местах кто-то завалил проходы особо опасные деревьями, наверное решил не ждать заботы МЧС, а сам как мог предупредил несчастный случай, - рассказал Юрий.
Сегодня, 1 июня, «Курьер. Среда. Бердск» связался с Управлением природных ресурсов города Бердска. Заместитель директора пообещал установить предупреждающие знаки о том, что опасно подходить к краю обрыва.
- Растягивать ленту, предупреждающую об опасности, смысла нет, ее сразу оторвут. А вот знаки установим,- сказал заместитель директора управления природных ресурсов Бердска Андрей Неустроев.
По неофициальной информации, так называемая морская тропа не является организованной, она возникла стихийно. Тропа здоровья городская организована и действует в районе лыжной базы «Метелица». За безопасность на стихийной народной морской тропе вроде бы как никто не отвечает, и эту тропу никто не контролирует.
Дежурный офицер пресс-службы МЧС Новосибирской области также не может комментировать вопросы безопасности населения на тропе вдоль рушащегося берега моря.
- Если бы город Бердск объявил режим чрезвычайного положения и существовала бы угроза жизни и здоровью людей, тогда бы мы работали. В данном случае все решает муниципалитет, - сказал дежурный офицер пресс-службы.
Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» писал об обрушении берегов в Бердске, директор МБУ «Управление природных ресурсов Бердска» Светлана Шерстобитова рассказывала, что для укрепления берегов Обского моря необходимы средства федерального бюджета, чтобы их получить, необходимо провести экспертизу.