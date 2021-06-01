Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
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Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая

3:20:566/1/2021Фото: pxhere
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Начало лета сопроводит фаза убывающей Луны, которая продлится до 10 июня, когда случится новолуние.

огород
Месяц начнется с периода убывающей Луны

С 1 по 9 июня Луна будет находиться в фазе роста.

1 и 2 июня

Благоприятные дни для посадки овощей, которые растут и дают урожай под землей. Это морковь, свекла, картофель, редис, редька, репа - корнеплодов. Благоприятно прививать деревья, работать с грунтом - поливать, окучивать, рыхлить, полоть.

3-5 июня

Неудачные дни для посевов и посадок любых овощных культур и саженцев. Обрезайте деревья и кустарники, хорошо оформление грядок для будущих посадок.

6 и 7 июня

Высаживание любых корнеплодов, посев моркови, свеклы. Обрезка и формирование кустарников.

8 и 9 июня

Неудачные дни для посевных и посадочных работ, можно прищипывать рассаду. Удаление ненужных побегов. работа с грунтом без полива.

10 июня - неблагоприятный день. Завтра начинается фаза растущей Луны.

11 и 12 июня

Очень хорошие дни для посадки рассады овощей и посева семян. Можно высадить остатки рассады, досеять то, что не успели. Можно посеять укроп.

13-15 июня

Неблагоприятные дни для посадок овощей и зелени, посевы тоже лучше сегодня не делать. Можно высаживать и пересаживать с мета на место многолетние культуры и цветы, кустарники, саженцы. Благоприятный день для полива.

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