Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая

С 1 по 9 июня Луна будет находиться в фазе роста.
1 и 2 июня
Благоприятные дни для посадки овощей, которые растут и дают урожай под землей. Это морковь, свекла, картофель, редис, редька, репа - корнеплодов. Благоприятно прививать деревья, работать с грунтом - поливать, окучивать, рыхлить, полоть.
3-5 июня
Неудачные дни для посевов и посадок любых овощных культур и саженцев. Обрезайте деревья и кустарники, хорошо оформление грядок для будущих посадок.
6 и 7 июня
Высаживание любых корнеплодов, посев моркови, свеклы. Обрезка и формирование кустарников.
8 и 9 июня
Неудачные дни для посевных и посадочных работ, можно прищипывать рассаду. Удаление ненужных побегов. работа с грунтом без полива.
10 июня - неблагоприятный день. Завтра начинается фаза растущей Луны.
11 и 12 июня
Очень хорошие дни для посадки рассады овощей и посева семян. Можно высадить остатки рассады, досеять то, что не успели. Можно посеять укроп.
13-15 июня
Неблагоприятные дни для посадок овощей и зелени, посевы тоже лучше сегодня не делать. Можно высаживать и пересаживать с мета на место многолетние культуры и цветы, кустарники, саженцы. Благоприятный день для полива.