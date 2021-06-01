Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега жалуется на панические атаки

Адвокат задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказал о ее состоянии. По его словам, она чувствует себя нормально, но иногда случаются панические атаки. Жалоб никаких нет. Отметим, что пока девушке не предъявили обвинений, ожидается, что следственные действия продолжатся.
Напомним, Сапегу задержали еще 23 мая вместе с Романом Протасевичем. Тогда самолет, следовавший рейсом Афины — Вильнюс экстренно посадили в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Оно не подтвердилось. Но после посадки с рейса сняли Романа Протасевича и Софию Сапегу — они являются редакторами телеграм-каналов, которые в Белоруссии признаны экстремистскими. В частности, Сапега выкладывала на своем канале личные данные белорусских силовиков.
Адвокат задержанной отметил, что будет добиваться проверки законности ее задержания.