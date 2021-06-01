Студентку из Омска оштрафуют за танцы в полицейской форме ради лайков в TikTok
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Студентку из Омска оштрафуют за танцы в полицейской форме ради лайков в TikTok

1:06:246/1/2021Фото: pixabay
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В форме студентка танцевала под популярные песни. Позже она пояснила, что таким образом хотела собрать как можно больше просмотров. Но вот то, что форма принадлежит ее молодому человеку, оказалось ложью.

Студентку ждет суд и штраф за танцы в полицейской форме
В Омске арестовали студентку одного из местных высших учебных заведений. Выяснилось, что девушка сняла видео, на котором она позировала в полицейской форме, а потом выложила его в Тик-Ток. На кадрах видно, что форма мужская и по словам девушки, принадлежит ее парню. В форме студентка танцевала под популярные песни. Позже она пояснила, что таким образом хотела собрать как можно больше просмотров. Но вот то, что форма принадлежит ее молодому человеку, оказалось ложью.
Девушку вызвали в полицию где составили в отношении нее протокол по статье 17 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Теперь студентку ждет суд, штраф и конфискация формы.
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