В Омске арестовали студентку одного из местных высших учебных заведений. Выяснилось, что девушка сняла видео, на котором она позировала в полицейской форме, а потом выложила его в Тик-Ток. На кадрах видно, что форма мужская и по словам девушки, принадлежит ее парню. В форме студентка танцевала под популярные песни. Позже она пояснила, что таким образом хотела собрать как можно больше просмотров. Но вот то, что форма принадлежит ее молодому человеку, оказалось ложью.Девушку вызвали в полицию где составили в отношении нее протокол по статье 17 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Теперь студентку ждет суд, штраф и конфискация формы.
Студентку из Омска оштрафуют за танцы в полицейской форме ради лайков в TikTok
1:06:246/1/2021
В форме студентка танцевала под популярные песни. Позже она пояснила, что таким образом хотела собрать как можно больше просмотров. Но вот то, что форма принадлежит ее молодому человеку, оказалось ложью.
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