Экс-супруг разбил дверь дома жены в Бердске: Елена требует новую с ТЦ "Колорлон"
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Экс-супруг разбил дверь дома жены в Бердске: Елена требует новую с ТЦ "Колорлон"

2:01:326/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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" Посоветовал мне консультант дверь. Как он там работает? Если он ничего не понимает в установке дверей, кто его поставил на эту работу? У меня просто и денег уже нет, платить за доставку обратно", - сокрушается Елена.

Не подходящую по размерам дверь продали бердчанке в "Колорлоне"

Неприятный случай произошел с покупательницей популярного магазина «Колорлон». Елена 28 мая 2021 года вместе с мамой-пенсионеркой поехала по совету знакомых в «Колорлон» купить входную дверь. Они направились туда в расстроенных чувствах.
- Мы с мужем в разводе, но проживаем в частном доме. Дом выставлен на продажу, чтобы разъехаться. Ну вот пьяный муж дверь нам входную и выбил. Мы с сыном получилось и из дома уйти не можем, двери не закрываются. Я позвонила в «Колорлон», мне сказали измерить размер входной двери. Я высоту замерила — 2 м. Приехали в магазин с мамой. Мы обе совсем не разбираемся в строительстве, поэтому доверились продавцу-консультанту. Я назвала размеры, он подобрал нам дверь высотой 2,5 м. И сказал нам — ничего страшного, при установке как раз будет размер, а так всё запенится, закроется, - рассказала Елена.

Елена выбрала «Колорлон» в том числе потому, что там есть доставка. Дверь надо было срочно устанавливать, поскольку дом не закрывался. За доставку двери заплатили 1300 рублей. Дверь привезли. Мастер, пришедший устанавливать дверь, сказал, что ее установить невозможно, поскольку она больше по размерам, а увеличить проем не выйдет — если разрушить перемычку, может рухнуть стена. Рисковать мастер не стал.

- Я подумала, может мастер молодой, не знает как. Ведь продавец в «Колорлоне» очень убедительно объяснял, что всё хорошо будет при установке, что дверь подойдет. Я подумала, ну не мог же он меня так обмануть, профессионал, консультант. Я вызвала другого мастера. И второй мастер мне сказал, что поставить дверь невозможно,- говорит Елена в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 1 июня.

А дом тем временем дом так и продолжает стоять без двери. Елена позвонила в «Колорлон» и пожаловалась, что дверь, которую ей посоветовали и продали не подходит для установки. Дверь стоит 26 000 рублей, это термодверь.

- В магазине мне ответили, что дверь я могу вернуть. Я сказала, что вы же мне доставили, вы и заберите. Мне в «Колорлоне» ответили, что за доставку обратно в магазин я должна тоже заплатить, ещё получается 1300 рублей. Но я не виновата. Посоветовал мне консультант дверь. Как он там работает? Если он ничего не понимает в установке дверей, кто его поставил на эту работу? У меня просто и денег уже нет, платить за доставку обратно, - сокрушается Елена.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» связалась с магазином «Колорлон», диспетчер пообещала, что руководство магазина свяжется с нами для комментариев. Ждем разъяснений по номеру телефона 3-00-10, 8953-878-90-10. Или на электронную почту bkurer@mail.ru.

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