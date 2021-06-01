Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике

Недавно стало известно, что Россия стала активно восстанавливать военную инфраструктуру в Арктике и повысила интенсивность службы российских пограничников. Об этом сообщил старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.
Он отметил, что все эти меры прекратили действовать еще в 90-е годы прошлого века. Но сейчас это необходимо для того, чтобы обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении. Также Корчунов отметил, что в направлении производится больше 10 процентов ВВП и более двадцати процентов экспорта нашей страны.
В Москве также надеются на то, что там будут созданы безопасные условия для воплощения в жизнь больших экономических проектов.