Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
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Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике

3:17:436/1/2021Фото: pixabay
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Это необходимо для повышения обороноспособности страны и реализации масштабных проектов.

Восстановление объектов в Арктике идет полным ходом

Недавно стало известно, что Россия стала активно восстанавливать военную инфраструктуру в Арктике и повысила интенсивность службы российских пограничников. Об этом сообщил старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

Он отметил, что все эти меры прекратили действовать еще в 90-е годы прошлого века. Но сейчас это необходимо для того, чтобы обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении. Также Корчунов отметил, что в направлении производится больше 10 процентов ВВП и более двадцати процентов экспорта нашей страны.

В Москве также надеются на то, что там будут созданы безопасные условия для воплощения в жизнь больших экономических проектов.

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