В Новосибирске создали петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву

В Новосибирске местные жители создали петицию, в которой требуют освободить инспектора ДПС, который 28 мая нечаянно выстрели в голову 19-летнему парню. Напомним, инцидент произошел во время погони и задержания. Пострадавшего стразу госпитализировали, но через два дня он скончался в больнице. После этого полицейского взяли под стражу ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Отметим, что следствие считает, что пяля из табельного оружия была выпущена непроизвольно. А сразу после задержания на сайте Change.org появилась следующая петиция:
«Мы, граждане г. Новосибирска требуем освободить сотрудника госавтоинспекции г. Новосибирска Гусева Александра, которого обвиняют ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. И требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержания и оказание сопротивления сотруднику ДПС!, — пишут авторы. — Давайте поможем Александру и его семье справиться с этим горем и обвинением в его сторону! Среди сотрудников полиции, ДПС очень мало порядочно выполняющих свой долг по совести!».
Подобное письмо было направлено и прокурору Новосибирска. Отметим, что под петицией подписались 1338 человек.