Элитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
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Элитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей

2:48:276/1/2021,Анастасия СолодковаФото: dom.mirkvartir.ru
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В 2013 году местные жители просили бердскую власть изменить зону. Но прокуратура встала на защиту лесов. Суды длились несколько лет. И в 2020-м депутаты утвердили в рекреации землю жилой застройки. Изначально участок предоставляли под строительство пансионата. Но его разделили на 30 и распродали.

Теперь обитатели Серебряного бора в Бердске могут прописаться на законных основаниях в престижном месте

Микрорайон Серебряный бор в Бердске за высоким забором уже существовал в 2013 году. Во всяком случае именно к тому времени относятся первые скандалы вокруг нового коттеджного поселка. А в 2014-м началась активная продажа нарезанных участков в Речкуновской зоне отдыха, на которых уже начали возводить частные дома. Тогда Серебряный бор именовался центром семейного отдыха.

Еще в начале 2000-х годов землю в рекреационной зоне Речкуновки отвели под строительство пансионата. Но не сложилось. Территорию в 5 гектаров поделили на 30 участков и распродали. Тогда главой города был Александр Терепа, нынешний руководитель отделения Пенсионного фонда Новосибирской области и депутат заксобрания.

В 2013-м собственники участков, которые за свой счет проводили газ, воду, электричество, проложили дорогу, пришли в бердскую мэрию и потребовали перевести землю из лесной в зону жилой застройки. Депутаты были не согласны. Прокуратура тоже возражала против изменения назначения земельного участка.

Депутаты и прокурор против

На сессии горсовета Бердска тогда шли жаркие споры. Народные избранники считали такой способ появления коттеджей в лесу недопустимым. Но «деваться было некуда».

- Это у нас уловка, оформили вот так, потом поделили участки, продали и по нескольку раз, люди оказались заложниками нынешней ситуации, чтобы это разрулить, было предложение, поскольку это старое, заскорузлое дело, раз и навсегда отрежем, забудем и идем дальше, - отмечал спикер горсовета Валерий Бадьин, предлагая поменять зону и забыть об этом.

Против изменения категории земли выступали многие бердские депутаты. Они напомнили, что таким же способом появился коттеджный поселок в районе парка «Зеленый остров» - под предлогом домов семейного отдыха построили особняки, а потом потребовали смены категории зонирования земли, чтобы люди могли прописаться.

Но горсовет в 2013 году был готов внести изменения в правила землепользования и застройки. Однако прокурор вынес свой протест и подал иск в суд с требованием оставить зону в лесу рекреационной, которая запрещает жилую застройку с гаражами и хозпостройками. При этом в бердской прокуратуре заявляли, что речь не идет о сносе уже построенных домов и выселении людей, а лишь о защите лесов. Суды шли несколько лет.

Депутат горсовета Елена Белова всегда была против застройки бердского леса. Вместе с тем, дома семейного отдыха в рекреационной зоне не запрещены.
- Депутаты предыдущего созыва перевели часть лесных участков в зону жилой застройки и сказали, что прекращаем эту схему, когда в лесах получали земельные участки для строительства домов семейного отдыха, санаториев, пансионатов, а потом каким-то образом появляется заявление о переводе в жилую зону. Мы это порочную практику прекратили в том созыве. Никаких лазеек — живите в домах семейного отдыха. Пожалуйста, приезжайте, отдыхайте, сдавайте семьям на время отдыха. Тут опять возникли желания изменить зону. А в этом созыве все на ура проходит, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Белова.

Горсовет проголосовал «за»

Территорию Серебряного бора все-таки перевели из рекреационной в зону индивидуальной жилой застройки прошлым летом. Такое решения приняла сессия горсовета 18 июня 2020-го.
До этого времени по плану землепользования и застройки Бердска участок относился к рекреационной зоне, «поэтому жители не могли прописаться, а, следовательно, отдавать детей в детские сады и школы, привязаться к поликлинике», пояснил начальник градостроительного управления мэрии Дмитрий Есиков.

- В прошлом году по инициативе жителей жилых участков комиссия из депутатов и представителей администрации выехала в Серебряный бор. В сосновом бору между деревьями уже были расположены жилые коттеджи и дороги. Жители хотели лишь узаконить постройки, - пояснил Есиков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обитатели Серебряного бора за свой счет разработали проект планировки, и депутаты проголосовали за перевод территории в зону Ж-2. 26 мая 2021 года мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил проект планировки микрорайона Серебряный бор, расположенного в Речкуновской зоне.

В постановлении главы города указаны собственники всех 30 участков в Серебряном бору. Почти все они под индивидуальный жилой дом имеют одинаковую площадь — 1400 кв. метров (есть на 100 квадратов меньше и на столько же больше). Есть территория общего пользования. И два небольших участка, владельцами которых указан пансионат «Серебряный бор».

Престижная земля

В 2013 году коттеджный поселок Серебряный бор, расположенный в сосновом бору на берегу Бердского залива, начал активно рекламироваться. Стоит напомнить, что Серебряный бор находится в так называемом элитном пригороде Новосибирска, где земля считается одной из самых дорогих и престижных. И уже с 2010 года заявлялось, что дома здесь будут строить не для временного, а для постоянного проживания, хотя, напомним, бердской власти позиционировали как центр семейного отдыха.

Обладатели земли в Серебряном бору не прогадали. В конце мая 2021 года цена коттеджей с земельным участком в этом элитном поселке колеблется от 12 до 28 млн рублей.

Например, по максимальной стоимости предлагают 3-этажный дом «на участке в 20 соток в сосновом бору на берегу Обского водохранилища». Год постройки - 2015.

Как сказано в аннотации, "поселок имеет закрытую охраняемую огороженную территорию на 25 участков, с продуманной инфраструктурой, асфальтовым покрытием, освещением, детской и спортивной площадкой. В 200 мерах расположен собственный охраняемый песчаный пляж для жителей поселка, в проекте летний бассейн. Построен пирс стоянка для катеров и яхт на 25 мест. Водоснабжение, канализация центральные, отопление газовое. В доме произведен монтаж всех необходимых инженерных систем: электроснабжения, отопления (медь), водоснабжения, котельная с газовым оборудованием. Первый, второй этаж оснащены системой теплых полов. Построен отдельно стоящий гараж на 2 автомобиля. Удобная транспортная доступность. 350 метров от курорт-отеля «Сосновка». До выезда на бердское шоссе 500 м, до Академгородка 5-7 мин на автомобиле. Так же в шаговой доступности (3-5 мин неспешным шагом) остановка маршрутки, остановка электропоездов «Речкуновка».

Последняя его цена — 25 млн рублей (обновление 11 мая 2021 года).

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Почему разрешили застраивать лес частными домами и делать бизнес?

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