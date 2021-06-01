В Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов издал указ о назначении нового прокурора Бердска вчера, 31 мая. Им стал прокурор Новосибирского района Кузнецов Андрей Юрьевич, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" собственный источник сегодня, 1 июня. Сегодня Андрей Юрьевич находится в отпуске, но к своим обязанностям он приступит с 21 июня 2021 года.
Напомним, предыдущий прокурор Бердска Роман Сивак уже ровно четыре месяца трудится прокурором Новосибирска. Обязанности прокурора Бердска исполнял Юрий Кващук.
Кузнецов, 1982 года рождения, с высшим юридическим образованием, в 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2003 года в должностях следователя, старшего следователя Искитимской межрайонной прокуратуры Новосибирской области, старшего следователя прокуратуры Первомайского района г. Новосибирска, помощника Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области.
С марта 2014 года состоит в должности прокурора Новосибирского района Новосибирской области.
За время службы зарекомендовал себя квалифицированным юристом, ответственным работником, опытным руководителем. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором Новосибирской области.
В 2015 году приказом Генерального прокурора Российской Федерации Кузнецов награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.