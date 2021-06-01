В Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов

2:33:566/1/2021,Марина ВолковаФото: Стоп-кадр с видео
0

Генеральный прокурор России Игорь Краснов издал указ о назначении нового прокурора Бердска вчера, 31 мая. К своим обязанностям Андрей Юрьевич приступит с 21 июня.

Андрей Юрьевич имеет большой опыт работы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов издал указ о назначении нового прокурора Бердска вчера, 31 мая. Им стал прокурор Новосибирского района Кузнецов Андрей Юрьевич, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" собственный источник сегодня, 1 июня. Сегодня Андрей Юрьевич находится в отпуске, но к своим обязанностям он приступит с 21 июня 2021 года.

Напомним, предыдущий прокурор Бердска Роман Сивак уже ровно четыре месяца трудится прокурором Новосибирска. Обязанности прокурора Бердска исполнял Юрий Кващук.

Кузнецов, 1982 года рождения, с высшим юридическим образованием, в 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2003 года в должностях следователя, старшего следователя Искитимской межрайонной прокуратуры Новосибирской области, старшего следователя прокуратуры Первомайского района г. Новосибирска, помощника Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области.

С марта 2014 года состоит в должности прокурора Новосибирского района Новосибирской области.

За время службы зарекомендовал себя квалифицированным юристом, ответственным работником, опытным руководителем. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором Новосибирской области.

В 2015 году приказом Генерального прокурора Российской Федерации Кузнецов награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новосибирский районновый прокурор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справится с задачами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    3:03:40 6/1/2021
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    БердскМэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    2:59:51 6/1/2021
    Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    2:57:01 6/1/2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    БердскЭлитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
    2:48:27 6/1/2021
    Элитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
    БердскВ Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
    2:33:56 6/1/2021
    В Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
    Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021
    2:20:27 6/1/2021
    Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021
    Шваброй избила соперницу пассажирка "забитого" автобуса под Искитимом. Но вышла первой из пазика
    2:19:00 6/1/2021
    Шваброй избила соперницу пассажирка "забитого" автобуса под Искитимом. Но вышла первой из пазика
    Всемирный день родителей 1 июня: как отметить праздник и поздравить родных?
    2:15:27 6/1/2021
    Всемирный день родителей 1 июня: как отметить праздник и поздравить родных?
    Власти Азербайджана обратились к полицейским России после убийства 19-летнего Векила Абдуллаева. Сотрудник ДПС выстрели в голову случайно
    2:08:25 6/1/2021
    Власти Азербайджана обратились к полицейским России после убийства 19-летнего Векила Абдуллаева. Сотрудник ДПС выстрели в голову случайно
    Бердск"Он бил собаку перчатками, кидался тапком, брал монтировку": Хозяйка ротвейлера рассказала, почему Ральф вырвал кусок мяса из руки ассенизатора Дмитрия Смагина в поселке под Бердском
    2:04:38 6/1/2021
    "Он бил собаку перчатками, кидался тапком, брал монтировку": Хозяйка ротвейлера рассказала, почему Ральф вырвал кусок мяса из руки ассенизатора Дмитрия Смагина в поселке под Бердском