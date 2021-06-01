Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года

8:20:046/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Поздравления с Днем легкой промышленности 13 июня 2021 года будет приятно получить вашим коллегам по работе, родным и друзьям, которые трудятся в этой отрасли.

День портных

Вот дата подошла твоя,
С праздником тебя, швея,
Тебя поздравить рады!
Достойны все наряды те —
Прикиды, юбки с декольте —
На конкурсах награды!
Ты вводишь нас в мир писков мод,
Ты топишь в мерзлых душах лед,
И потому все вместе
Желаем жить, как ворожить,
Кроить, метать, латать и шить
Еще лет сто иль двести!!!

День портных

Для портнихи (имя)
Дело есть зимой и летом.
Людям круглый год нужны
Платья, юбки и штаны.
Чтоб была обнова впору,
Все-все-все измерит споро –
Руки, талию и рост,
Шею, голову и хвост.
Тут же выкройку найдет,
Белым мелом обведет,
Раскроит, сошьет, погладит,
В платье манекен нарядит,
А потом сидит и ждет,
Что клиент за ним придет.

День портных

Ночью и днем надо мною упорно,
Гулко стрекочет швея на машинке.
К двери привешена в рамочке черной
Надпись короткая: "Шью по картинке".
Слушая стук над моим изголовьем,
Друг мой, как часто гадал я без цели:
Клонишь ты лик свой над трауром вдовьим,
Иль над матроской из белой фланели?
Вот, я слабею, я меркну, сгораю,
Но застучишь ты - и в то же мгновенье
Мнится, я к милой земле приникаю,
Слушаю жизни родное биенье...
Друг неизвестный! Когда пронесутся
Мимо души все былые обиды,
Мертвого слуха не так ли коснутся
Взмахи кадила, слова панихиды?

День портных

Я умею шить немножко.
Сшила сарафан для кошки.
Только Дашка одеваться
Не желает! То кусаться,
То царапать начинает.
Сарафан не надевает!
Я тогда собаке Жучке
Сшила тёпленькие брючки.
Хороши и цвет, и рост...
Только, жаль, мешает хвост!
Жучка волком завывает,
А штаны не надевает!
Я расстроилась, друзья,
И тогда решила: я
Буду шить для куклы Нинки
Платья, трусики, косынки...
Кукла - модница! Она
Оценить мой труд должна!

День портных

Источник: pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень портных
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    8:20:04 6/1/2021
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    БердскНапавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    8:09:37 6/1/2021
    Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    Когда возобновят полетов на курорты Египта, ответили в Кремле
    7:57:37 6/1/2021
    Когда возобновят полетов на курорты Египта, ответили в Кремле
    Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США
    7:42:12 6/1/2021
    Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США
    В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске
    7:23:50 6/1/2021
    В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске
    Красивые открытки с Днём бега 2 июня от дизайнера и поздравления в стихах
    7:20:02 6/1/2021
    Красивые открытки с Днём бега 2 июня от дизайнера и поздравления в стихах
    Какую поддержку семьям с детьми пообещал Путин 1 июня 2021
    6:52:16 6/1/2021
    Какую поддержку семьям с детьми пообещал Путин 1 июня 2021
    Продажу алкоголя сократить до 5-6 литров на человека в год предложили в России
    6:40:17 6/1/2021
    Продажу алкоголя сократить до 5-6 литров на человека в год предложили в России
    "Он полз, а они уехали": Отказавшихся везти безногого инвалида маршруточников наказали и заставили оборудовать автобусы подъемниками в Новосибирске. Смотрите видео
    6:23:14 6/1/2021
    "Он полз, а они уехали": Отказавшихся везти безногого инвалида маршруточников наказали и заставили оборудовать автобусы подъемниками в Новосибирске. Смотрите видео
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в июне 2021 года
    6:20:48 6/1/2021
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в июне 2021 года