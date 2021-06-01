Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года

Вот дата подошла твоя,
С праздником тебя, швея,
Тебя поздравить рады!
Достойны все наряды те —
Прикиды, юбки с декольте —
На конкурсах награды!
Ты вводишь нас в мир писков мод,
Ты топишь в мерзлых душах лед,
И потому все вместе
Желаем жить, как ворожить,
Кроить, метать, латать и шить
Еще лет сто иль двести!!!
Для портнихи (имя)
Дело есть зимой и летом.
Людям круглый год нужны
Платья, юбки и штаны.
Чтоб была обнова впору,
Все-все-все измерит споро –
Руки, талию и рост,
Шею, голову и хвост.
Тут же выкройку найдет,
Белым мелом обведет,
Раскроит, сошьет, погладит,
В платье манекен нарядит,
А потом сидит и ждет,
Что клиент за ним придет.
Ночью и днем надо мною упорно,
Гулко стрекочет швея на машинке.
К двери привешена в рамочке черной
Надпись короткая: "Шью по картинке".
Слушая стук над моим изголовьем,
Друг мой, как часто гадал я без цели:
Клонишь ты лик свой над трауром вдовьим,
Иль над матроской из белой фланели?
Вот, я слабею, я меркну, сгораю,
Но застучишь ты - и в то же мгновенье
Мнится, я к милой земле приникаю,
Слушаю жизни родное биенье...
Друг неизвестный! Когда пронесутся
Мимо души все былые обиды,
Мертвого слуха не так ли коснутся
Взмахи кадила, слова панихиды?
Я умею шить немножко.
Сшила сарафан для кошки.
Только Дашка одеваться
Не желает! То кусаться,
То царапать начинает.
Сарафан не надевает!
Я тогда собаке Жучке
Сшила тёпленькие брючки.
Хороши и цвет, и рост...
Только, жаль, мешает хвост!
Жучка волком завывает,
А штаны не надевает!
Я расстроилась, друзья,
И тогда решила: я
Буду шить для куклы Нинки
Платья, трусики, косынки...
Кукла - модница! Она
Оценить мой труд должна!
Источник: pozdravik.ru