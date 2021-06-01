Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
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Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021

2:59:516/1/2021Фото: pixabay
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В честь Дня защиты детей они смогут ездить на муниципальных автобусах совершенно бесплатно. Правда, только один день.

В День защиты детей школьники Бердска смогут ездит на автобусах бесплатно
Сегодня, 1 июня, администрация города Бердска и муниципальное автотранспортное предприятие сделало подарок всем школьникам города в честь Дня защиты детей. Все школьники города сегодня смогут ездит на муниципальных автобусах совершенно бесплатно. Это касается маршрутов под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и новом маршруте №10, который работает первый день.
В общей сложности, льготы затронут 10 автобусных маршрутов.
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