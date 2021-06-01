Сегодня, 1 июня, администрация города Бердска и муниципальное автотранспортное предприятие сделало подарок всем школьникам города в честь Дня защиты детей. Все школьники города сегодня смогут ездит на муниципальных автобусах совершенно бесплатно. Это касается маршрутов под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и новом маршруте №10, который работает первый день.В общей сложности, льготы затронут 10 автобусных маршрутов.
Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
2:59:516/1/2021
В честь Дня защиты детей они смогут ездить на муниципальных автобусах совершенно бесплатно. Правда, только один день.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Поздравляем с Днем защиты детей!
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
2:57:01 6/1/2021
БердскЭлитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
2:48:27 6/1/2021
БердскВ Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
2:33:56 6/1/2021
Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021
2:20:27 6/1/2021
Шваброй избила соперницу пассажирка "забитого" автобуса под Искитимом. Но вышла первой из пазика
2:19:00 6/1/2021
Власти Азербайджана обратились к полицейским России после убийства 19-летнего Векила Абдуллаева. Сотрудник ДПС выстрели в голову случайно
2:08:25 6/1/2021
Бердск"Он бил собаку перчатками, кидался тапком, брал монтировку": Хозяйка ротвейлера рассказала, почему Ральф вырвал кусок мяса из руки ассенизатора Дмитрия Смагина в поселке под Бердском
2:04:38 6/1/2021
БердскЭкс-супруг разбил дверь дома жены в Бердске: Елена требует новую с ТЦ "Колорлон"
2:01:32 6/1/2021