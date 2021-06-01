В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой

В садике будет применяться уникальная образовательная программа с разновозрастными группами, парной педагогикой и привлечением института семьи к воспитательному процессу.
Открыл детский сад заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В своём приветственном слове замгубернатора подчеркнул, что в текущем году в г. Новосибирске и районах области запланировано построить 11 детских садов и создать 1800 дополнительных детских мест.
«За два последних года с учетом текущего построено 27 дошкольных учреждений и создано более 5 тысяч мест для детей дополнительно. В настоящее время в 32-х из 35 муниципальных образований региона 100%-ая обеспеченность дошкольными местами. В г. Новосибирске, г. Оби, в Новосибирском районе потребность по созданию новых дошкольных мест остается, работа по их созданию продолжается. Вместе с тем мы решаем задачи по созданию дополнительных школьных мест. Символично, что детский сад в Кольцово открывается в День защиты детей, ведь задача взрослых – это соблюдение прав и свобод детей», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
Кроме того, заместитель Губернатора напомнил, что в этот день – 1 июня – стартовала летняя оздоровительная кампания. Начали функционировать лагеря с дневным пребыванием, стартовала работа загородных оздоровительных лагерей. Все организации отдыха работают при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Как прокомментировала заведующая новым детским садом Наталья Чебанова, «Золотой ключик» станет первым в регионе дошкольным учреждением, в котором будет реализовываться уникальная авторская образовательная программа. «Основные принципы программы – разновозрастные группы, в которых вместе будут воспитываться дети от 3 до 7 лет – младшие будут чему-то учиться у старших, а старшие – чувствовать ответственность за малышей, – акцентировала внимание Наталья Чебанова. – Кроме того, в процессе образовательной деятельности мы применим парную педагогику, при которой один педагог будет играть определенную роль, а второй – направлять детей. К воспитательному процессу будут активно привлекаться семьи».
В ближайшее время дошкольное учреждение начнут посещать 220 ребятишек от 1,5 до 7 лет. Сад общей площадью почти 5 тысяч кв. м построен по проекту повторного применения, в здании запроектировано 12 групп, из которых четыре группы – для детей ясельного возраста и восемь – для ребятишек от 3 до 7 лет. Помимо групповых помещений, в новом детсаду обустроены современный пищевой блок и прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы, несколько помещений для организации кружковой деятельности. В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников учреждение оснащено системой видеонаблюдения, домофонами, в полном объеме выполнена система пожарной безопасности. Объект особенно актуален, так как построен на территории нового жилмассива, микрорайон продолжает активно застраиваться и развиваться. Стоимость строительства объекта составила более 221,6 млн рублей. Дополнительно на оснащение детского сада по решению Правительства региона выделено финансирование из средств областного бюджета в объеме 15,4 млн рублей.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области