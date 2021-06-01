В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой

3:19:026/1/2021Фото: nso.ru
0

В р.п. Кольцово Новосибирской области 1 июня, в Международный День защиты детей открылся новый детский сад «Золотой ключик», построенный в рамках нацпроекта «Демография» в новом перспективном микрорайоне рабочего посёлка.

В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой

В садике будет применяться уникальная образовательная программа с разновозрастными группами, парной педагогикой и привлечением института семьи к воспитательному процессу.

Открыл детский сад заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В своём приветственном слове замгубернатора подчеркнул, что в текущем году в г. Новосибирске и районах области запланировано построить 11 детских садов и создать 1800 дополнительных детских мест.

«За два последних года с учетом текущего построено 27 дошкольных учреждений и создано более 5 тысяч мест для детей дополнительно. В настоящее время в 32-х из 35 муниципальных образований региона 100%-ая обеспеченность дошкольными местами. В г. Новосибирске, г. Оби, в Новосибирском районе потребность по созданию новых дошкольных мест остается, работа по их созданию продолжается. Вместе с тем мы решаем задачи по созданию дополнительных школьных мест. Символично, что детский сад в Кольцово открывается в День защиты детей, ведь задача взрослых – это соблюдение прав и свобод детей», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Кроме того, заместитель Губернатора напомнил, что в этот день – 1 июня – стартовала летняя оздоровительная кампания. Начали функционировать лагеря с дневным пребыванием, стартовала работа загородных оздоровительных лагерей. Все организации отдыха работают при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Как прокомментировала заведующая новым детским садом Наталья Чебанова, «Золотой ключик» станет первым в регионе дошкольным учреждением, в котором будет реализовываться уникальная авторская образовательная программа. «Основные принципы программы – разновозрастные группы, в которых вместе будут воспитываться дети от 3 до 7 лет – младшие будут чему-то учиться у старших, а старшие – чувствовать ответственность за малышей, – акцентировала внимание Наталья Чебанова. – Кроме того, в процессе образовательной деятельности мы применим парную педагогику, при которой один педагог будет играть определенную роль, а второй – направлять детей. К воспитательному процессу будут активно привлекаться семьи».

В ближайшее время дошкольное учреждение начнут посещать 220 ребятишек от 1,5 до 7 лет. Сад общей площадью почти 5 тысяч кв. м построен по проекту повторного применения, в здании запроектировано 12 групп, из которых четыре группы – для детей ясельного возраста и восемь – для ребятишек от 3 до 7 лет. Помимо групповых помещений, в новом детсаду обустроены современный пищевой блок и прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы, несколько помещений для организации кружковой деятельности. В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников учреждение оснащено системой видеонаблюдения, домофонами, в полном объеме выполнена система пожарной безопасности. Объект особенно актуален, так как построен на территории нового жилмассива, микрорайон продолжает активно застраиваться и развиваться. Стоимость строительства объекта составила более 221,6 млн рублей. Дополнительно на оснащение детского сада по решению Правительства региона выделено финансирование из средств областного бюджета в объеме 15,4 млн рублей.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
детсаддетский сад.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    3:17:43 6/1/2021
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    БердскМобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:13:26 6/1/2021
    Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    3:03:40 6/1/2021
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    БердскМэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    2:59:51 6/1/2021
    Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    2:57:01 6/1/2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    БердскЭлитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
    2:48:27 6/1/2021
    Элитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
    БердскВ Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
    2:33:56 6/1/2021
    В Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
    Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021
    2:20:27 6/1/2021
    Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021
    Шваброй избила соперницу пассажирка "забитого" автобуса под Искитимом. Но вышла первой из пазика
    2:19:00 6/1/2021
    Шваброй избила соперницу пассажирка "забитого" автобуса под Искитимом. Но вышла первой из пазика
    Всемирный день родителей 1 июня: как отметить праздник и поздравить родных?
    2:15:27 6/1/2021
    Всемирный день родителей 1 июня: как отметить праздник и поздравить родных?