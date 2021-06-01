Лунный календарь маникюра июнь 2021 года

Луна влияет не только на растения, но и на наш организм. И даже такие манипуляции как стрижка ногтей, маникюр и нанесение покрытия, могут быть удачными или нет в зависимости от фазы Луны.
В июне 2021 года месяц начинается с убывающей луны.
Она будет стареть до 9 числа, новолуние будет 10-го, а с 11-го июня по 23 - растущая луна. Полнолуние в первом летнем месяце 24 числа, и до конца месяца - снова убывающая луна.
Лучшие дни для маникюра:
1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июня
Луна с двойным знаком зодиака (двойственное влияние):
13 июня с 15:19:17, 14, 15, 16 июня до 06:04:01.
Крайне неблагоприятные дни:
8 июня с 21:50:33, 9, 10, 11 июня до 11:48:32, 18 июня с 1:56:29, 19, 20, 21, 22 июня до 15:58:40.
Хорошо делать педикюр:
3 июня с 21:01:57, 4, 5, 6, 7, 8 июня до 21:50:33, 16 июня с 06:04:01, 17, 18 июня до 1:56:29.