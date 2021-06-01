Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США

В США не питают особых надежд от встречи Путина с Байденом в Женеве, по мнению обозревателя издания The American Spectator Джеда Баббина, российский президент уже заочно переиграл американского.
Журналист отметил, что если целью встречи двух лидеров останется восстановление «предсказуемости и стабильности» в двусторонних отношениях, в ее проведении смысла уже нет. Он подчеркнул, что Путин и так достиг этой цели и находится в более выгодном положении. По мнению Баббина, президент США постарается не коснуться острых вопросов из-за угрозы сохранения стабильности.
Ранее Джо Байден неоднократно угрожал ответить на «агрессивное поведение» Москвы, но после того, как ситуация на востоке Украины обострилась, никаких действий со стороны американского лидера не последовало. По мнению Баббина Вашингтон поддерживает Киев только на словах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 16 июня намечена встреча двух лидеров в Женеве. Пока детали переговоров не согласованы.
В последнее время политологи отметили направление американской стороны на новый курс в отношениях США и России.