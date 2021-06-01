Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу

В Москве во вторник началась акция, на которой родители собрались у метро «Парк Культуры» и пошли по Бульварному кольцу.
Шествие организовано с целью привлечения внимания властей к людям, предоставляющих услуги нянь и сиделок. Организовавшие акцию назвали ее шествием матерей.
Московская семья Кулаковых, чья новорожденная дочь, по их утверждению, пострадала от действий неадекватной няни, нанятой на один раз на родительском форуме, стала идейным вдохновителем и организатором действа. По их мнению, людей, которые работают с детьми, нужно обучать, контролировать и лицензировать.
Участники акции отмечают, что в стране неоднократно повторялись происшествия с детьми по вине «домашних нянь», которые на несли ответственность за свои действия.
Организаторы составили петицию на сайте change.org с требованием внесения профессии «няня» в список лицензируемых. Под петицией оставили подписи более семи тысяч человек.