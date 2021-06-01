Когда возобновят полетов на курорты Египта, ответили в Кремле
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Когда возобновят полетов на курорты Египта, ответили в Кремле

7:57:376/1/2021Фото: Pixabay
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О том, что российские контролирующие органы совершали поездки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, пресс-секретарь президента подтвердил.

Оперативный штаб пока не объявляет о результатах инспекций на египетских курортах

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал, что авиасообщение в курортные города Египта будет восстановлено после принятия соответствующего решения оперативным штабом. Сам Песков не смог назвать конкретной даты, но подтвердил, что инспекции российскими делегациями египетских курортов проводились.

"После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о датах возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

О том, что российские контролирующие органы совершали поездки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, пресс-секретарь президента подтвердил. Уточнения по датам возобновления авиасообщения Песков делать не стал и посоветовал подождать, пока оперативный штаб примет решение по вопросу, который является его прерогативой.

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