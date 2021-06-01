Что нельзя делать на солнечное затмение 10 июня 2021 года: совпадает ли оно с Новолунием июня?

Все астрологи схожи в едином мнении - любое затмение вносит в жизнь человека большие коррективы. Энергетика такого события всегда вносит свою сумятицу в наш распорядок. Чаще всего это суета, неразбериха и склонность к конфликтам.
10 июня 2021 года состоится довольно редкое затмение солнца, которое будет кольцевым. Оба светила выстроятся в одну линию с Землей, и тень Луны будет перекрывать диск солнца. Но размеров тени луны не хватит для полного затмения - вокруг нее будет виднеться огненное кольцо - край Солнца. В этот же день наступит Новолуние.
Данное событие закроет коридор затмений, который был открыт 26 мая этого года полным лунным затмением. Тоже достаточно редким по типу. Данный коридор называют кармическим, поскольку именно в это время все обстоятельства сложатся так, что каждый получит "по заслугам". Всплывут все ошибки прошлого, за которые придётся рассчитаться, либо вы получите бонусы от судьбы, если жили по совести и правильно.
Но все же затмение больше оценивается как негативное явление, привносящее в нашу жизнь неразбериху. Может ухудшиться состояние здоровья, повысится эмоциональное напряжение, нервозность. Может развиться беспричинная тревога. Концентрация внимания может оказаться пониженной. Поэтому рекомендуется в этот день оказаться от заключения важных сделок и проведения переговоров, оградить себе физические нагрузки и стрессовые ситуации. По максимуму постарайтесь провести день без общения, если чувствуете, что вас все раздражает.
Главное - постарайтесь не совершать ошибок. Никого не обижать, поступать честно, не хитрить. Совсем скоро благоприятный период вернутся в нашу жизнь.