Что нельзя делать на солнечное затмение 10 июня 2021 года: совпадает ли оно с Новолунием июня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нельзя делать на солнечное затмение 10 июня 2021 года: совпадает ли оно с Новолунием июня?

10:20:036/1/2021Фото: pxhere
0

Концентрация внимания может оказаться пониженной. Поэтому рекомендуется в этот день оказаться от заключения важных сделок и проведения переговоров, оградить себе физические нагрузки и стрессовые ситуации.

затмение
Кольцевое солнечное затмение бывает крайне редко

Все астрологи схожи в едином мнении - любое затмение вносит в жизнь человека большие коррективы. Энергетика такого события всегда вносит свою сумятицу в наш распорядок. Чаще всего это суета, неразбериха и склонность к конфликтам.

10 июня 2021 года состоится довольно редкое затмение солнца, которое будет кольцевым. Оба светила выстроятся в одну линию с Землей, и тень Луны будет перекрывать диск солнца. Но размеров тени луны не хватит для полного затмения - вокруг нее будет виднеться огненное кольцо - край Солнца. В этот же день наступит Новолуние.

Данное событие закроет коридор затмений, который был открыт 26 мая этого года полным лунным затмением. Тоже достаточно редким по типу. Данный коридор называют кармическим, поскольку именно в это время все обстоятельства сложатся так, что каждый получит "по заслугам". Всплывут все ошибки прошлого, за которые придётся рассчитаться, либо вы  получите бонусы от судьбы, если жили по совести и правильно.

Но все же затмение больше оценивается как негативное явление, привносящее в нашу жизнь неразбериху. Может ухудшиться состояние здоровья, повысится эмоциональное напряжение, нервозность. Может развиться беспричинная тревога. Концентрация внимания может оказаться пониженной. Поэтому рекомендуется в этот день оказаться от заключения важных сделок и проведения переговоров, оградить себе физические нагрузки и стрессовые ситуации. По максимуму постарайтесь провести день без общения, если чувствуете, что вас все раздражает.

Главное - постарайтесь не совершать ошибок. Никого не обижать, поступать честно, не хитрить. Совсем скоро благоприятный период вернутся в нашу жизнь.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниесолнечное затмениечто нельзякольцевое солнечное затмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете наблюдать затмение?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что нельзя делать на солнечное затмение 10 июня 2021 года: совпадает ли оно с Новолунием июня?
    10:20:03 6/1/2021
    Что нельзя делать на солнечное затмение 10 июня 2021 года: совпадает ли оно с Новолунием июня?
    Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы
    10:17:23 6/1/2021
    Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы
    Путин приказал внедрить единый подход к безопасности школ до начала нового учебного года
    9:58:39 6/1/2021
    Путин приказал внедрить единый подход к безопасности школ до начала нового учебного года
    Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
    9:36:16 6/1/2021
    Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
    БердскБайкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    9:23:30 6/1/2021
    Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    9:20:31 6/1/2021
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    9:02:29 6/1/2021
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    8:41:56 6/1/2021
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    8:20:04 6/1/2021
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    БердскНапавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    8:09:37 6/1/2021
    Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца