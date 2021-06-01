Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности

9:36:166/1/2021Фото: cbr.ru
0

ЦБ России ранее публиковал списки легальных участников финансового рынка. Теперь назрела необходимость раннего предупреждения граждан путем обнародования организаций с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов.

Криминальные финансовые организации будут выставлены списком от Банка России

Банк России начнет публиковать списки организаций и интернет-проектов, в которых найдены признаки финансовых пирамид и других криминальных проектов.

Данная информация стала известна благодаря заявлению, сделанному первым зампредом ЦБ РФ Сергеем Швецовым и директором департамента противодействия недобросовестным практикам Валерием Ляхом.

Ранее у Банка России существовала практика публикации легальных финансовых организаций, имеющих лицензии БР.

«Мы приняли решение информировать наших граждан о выявленных незаконных участников на финансовом рынке до того, как их деятельность будет пресечена, чтобы граждане уже смогли сориентироваться и не попасть в капкан злоумышленников», - сказал Швецов.

В настоящее время в список включены более 1,8 тыс. таких компаний, выявленных в 2020 и 2021 годах сотрудниками ЦБ. По мере поступления сведений о новых организациях, выявленных в стране, список будет пополняться. Будет опубликована информация о сомнительной организации — адрес сайта, название, характер деятельности.

В 2020 году было выявлено 1 549 организаций с признаками нелегальной деятельности. Большую их часть (53%), как и годом ранее, составляют "черные кредиторы".

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан», - заключил Швецов.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
финансовая пирамидафинансовые организациикриминальный характерчерные кредиторы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете обращаться к подобным спискам?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
    9:36:16 6/1/2021
    Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
    БердскБайкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    9:23:30 6/1/2021
    Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    9:20:31 6/1/2021
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    9:02:29 6/1/2021
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    8:41:56 6/1/2021
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    8:20:04 6/1/2021
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    БердскНапавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    8:09:37 6/1/2021
    Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    Когда возобновят полеты на курорты Египта, ответили в Кремле
    7:57:37 6/1/2021
    Когда возобновят полеты на курорты Египта, ответили в Кремле
    Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США
    7:42:12 6/1/2021
    Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США
    В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске
    7:23:50 6/1/2021
    В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске