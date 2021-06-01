Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности

Банк России начнет публиковать списки организаций и интернет-проектов, в которых найдены признаки финансовых пирамид и других криминальных проектов.
Данная информация стала известна благодаря заявлению, сделанному первым зампредом ЦБ РФ Сергеем Швецовым и директором департамента противодействия недобросовестным практикам Валерием Ляхом.
Ранее у Банка России существовала практика публикации легальных финансовых организаций, имеющих лицензии БР.
«Мы приняли решение информировать наших граждан о выявленных незаконных участников на финансовом рынке до того, как их деятельность будет пресечена, чтобы граждане уже смогли сориентироваться и не попасть в капкан злоумышленников», - сказал Швецов.
В настоящее время в список включены более 1,8 тыс. таких компаний, выявленных в 2020 и 2021 годах сотрудниками ЦБ. По мере поступления сведений о новых организациях, выявленных в стране, список будет пополняться. Будет опубликована информация о сомнительной организации — адрес сайта, название, характер деятельности.
В 2020 году было выявлено 1 549 организаций с признаками нелегальной деятельности. Большую их часть (53%), как и годом ранее, составляют "черные кредиторы".
«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан», - заключил Швецов.