Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы

При утреннем пробуждении некоторые люди испытывают усталость и недосып, это может свидетельствовать о том, что у них развилось обструктивное апноэ. Следствием данного нарушения могут стать тяжелые заболевания, а в крайних случаях — внезапная смерть.
"Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап", — рассказал Александр Мясников в своей программе на канале "Россия-1".
На протяжении ночи спящий может прекращать дышать до нескольких десятков раз. Утром человек не вспомнит об остановках дыхания, а организм разбит и появляется сонливость. Пациентам, которые жалуются на недостаток сна, назначают таблетки, но ничто не поможет, пока не излечится апноэ.
"От него люди и умирают чаще, и заболевают тяжелыми заболеваниями чаще. Надо лечить", — заключил врач.
Для того, чтобы обнаружить и подтвердить наличие данного нарушения, необходимо обратиться к сомнологу.