Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы

10:17:236/1/2021Фото: Public Domain Pictures
0

Теледоктор Александр Мясников рассказал о причине внезапной смерти у людей, хронически не высыпающихся.

Мясников рассказал о проблеме, вызванной остановками дыхания во сне

При утреннем пробуждении некоторые люди испытывают усталость и недосып, это может свидетельствовать о том, что у них развилось обструктивное апноэ. Следствием данного нарушения могут стать тяжелые заболевания, а в крайних случаях — внезапная смерть.

"Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап", — рассказал Александр Мясников в своей программе на канале "Россия-1".

На протяжении ночи спящий может прекращать дышать до нескольких десятков раз. Утром человек не вспомнит об остановках дыхания, а организм разбит и появляется сонливость. Пациентам, которые жалуются на недостаток сна, назначают таблетки, но ничто не поможет, пока не излечится апноэ.
"От него люди и умирают чаще, и заболевают тяжелыми заболеваниями чаще. Надо лечить", — заключил врач.

Для того, чтобы обнаружить и подтвердить наличие данного нарушения, необходимо обратиться к сомнологу.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
внезапная смертьобструктивное апноэостановки дыхания
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы хорошо спите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы
    10:17:23 6/1/2021
    Внезапно умереть от недосыпа может человек: Доктор Мясников назвал смертельные симптомы
    Путин приказал внедрить единый подход к безопасности школ до начала нового учебного года
    9:58:39 6/1/2021
    Путин приказал внедрить единый подход к безопасности школ до начала нового учебного года
    Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
    9:36:16 6/1/2021
    Списки сомнительных организаций начнет публиковать Банк России: В перечне уже 1,8 тыс. компаний с признаками нелегальности
    БердскБайкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    9:23:30 6/1/2021
    Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    9:20:31 6/1/2021
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    9:02:29 6/1/2021
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    8:41:56 6/1/2021
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    8:20:04 6/1/2021
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    БердскНапавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    8:09:37 6/1/2021
    Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    Когда возобновят полеты на курорты Египта, ответили в Кремле
    7:57:37 6/1/2021
    Когда возобновят полеты на курорты Египта, ответили в Кремле