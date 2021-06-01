Путин приказал внедрить единый подход к безопасности школ до начала нового учебного года

Президент России Владимир Путин приказал внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ к августу 2021 года.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля 1 июня.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», — сказано в президентском поручении.
Путин ожидает доклад по исполнению своего поручения от кабмина и губернаторов до 1 августа, далее отчитываться предстоит раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов.
Поводом для беспокойства российского лидера стало ЧП в Казани, где 11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину и был заключен под стражу на два месяца.
Глава СК Александр Бастрыкин после поездки в Казань заявил, что охрана в школе была организована крайне плохо, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".