3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления
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3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления

8:31:386/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это большое католическое торжество посвящено таинству Евхаристии - причащения.

Праздник Тела и Крови Христовых

Идет священная процессия по дороге,
Прихожане за ними, не жалея ноги,
Веру свою они в душе несут, как костры,
А вместе с тем и священные дары.
Преломи хлеба – Христова тела,
И вина пригуби за священное дело,
Католический храм посети ты сегодня,
В праздник Тела и Крови Господней!

Праздник Тела и Крови Христовых

Сегодня праздник Тела и Крови Христа,
История праздника этого не проста,
Столько веков католики бьются за веру,
Искореняя протестантскую химеру.
В день особенный этот отломи хлеба,
И выпей вина, чтоб бед в доме не было,
Христу помолись за грехов искупление,
Чтоб не осталась твоя душа в исступлении.

Праздник Тела и Крови Христовых

В праздник этот священный я шлю стихи,
Всем друзьям и тем, кто не подал руки,
Вех прощаю, как на духу и за них молюсь,
Я с Божьей любовью в едином порыве сольюсь.
Желаю вам скорейшего просветления,
И душам вашим света и умиротворения,
Чтоб вера была сильной и непреклонной,
А к Богу любовь горячей и огромной!

Праздник Тела и Крови Христовых

Праздник Тела и Крови Христовых,
Для католиков совершенно не новый,
Это праздник традиций славных,
В иерархии церкви – один из главных!
Отправляю вам свои приветы,
Исполняйте Бога всегда вы заветы,
Живите в мире, счастье, смирении,
И получите от небес вознаграждение!

Праздник Тела и Крови Христовых

Источник: pozdravik.ru

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