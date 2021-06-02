3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления

Идет священная процессия по дороге,
Прихожане за ними, не жалея ноги,
Веру свою они в душе несут, как костры,
А вместе с тем и священные дары.
Преломи хлеба – Христова тела,
И вина пригуби за священное дело,
Католический храм посети ты сегодня,
В праздник Тела и Крови Господней!
Сегодня праздник Тела и Крови Христа,
История праздника этого не проста,
Столько веков католики бьются за веру,
Искореняя протестантскую химеру.
В день особенный этот отломи хлеба,
И выпей вина, чтоб бед в доме не было,
Христу помолись за грехов искупление,
Чтоб не осталась твоя душа в исступлении.
В праздник этот священный я шлю стихи,
Всем друзьям и тем, кто не подал руки,
Вех прощаю, как на духу и за них молюсь,
Я с Божьей любовью в едином порыве сольюсь.
Желаю вам скорейшего просветления,
И душам вашим света и умиротворения,
Чтоб вера была сильной и непреклонной,
А к Богу любовь горячей и огромной!
Праздник Тела и Крови Христовых,
Для католиков совершенно не новый,
Это праздник традиций славных,
В иерархии церкви – один из главных!
Отправляю вам свои приветы,
Исполняйте Бога всегда вы заветы,
Живите в мире, счастье, смирении,
И получите от небес вознаграждение!
Источник: pozdravik.ru