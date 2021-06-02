Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня

Родила Елена сына
Святого Константина.
Запомнил этот день навек
Православный человек.
Император и царица
Стали людям помогать.
И проблемы государство
Согласованно решать.
За заслуги их большие
Стали Елена и Константин святые,
А этот день в их честь назвали,
Чтобы все на свете знали,
Что сегодня поздравляем не жору и не гену,
А именинников Константина и Елену.
Будь мудрым, как Елена,
И храбр, как Константин.
Когда с тобой святые —
Уже ты не один,
Они всегда готовы
Советом подсказать,
А ты, сказав «спасибо»,
Старайся выполнять!
Благословенны Богом мать и сын.
На многое способна вера...
Доказывали это Константин
И мать его блаженная Елена.
Причислены к святым теперь они,
Деяния их чисты, угодны Богу
И могут успокоить в горя дни,
Давая в жизни верную дорогу.
Сегодня прославим
Святую Елену
И сына ее, Константина,
Служению людям и вере в Христа
Они свою жизнь посвятили.
Словами молитвы желаю я всем
Память святых почтить,
Желаю я в душах вам и сердцах
Веру свою возродить.
Пусть звон колокольный слова донесет
Под своды небесного царства,
Благословение пусть будет дано
И ваши грехи простятся.
Источник: http://pozdravok.ru