В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:Подскажите, у нас остались какие-нибудь бесплатные секции для взрослых? Если да, то какие и где?
Есть в Бердске бесплатные секции по спорту для взрослых?
12:38:366/2/2021
Если да, то какие и где?
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