Праздник Тела и Крови Христовых-2021: как отмечают праздник католики 3 июня
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Праздник Тела и Крови Христовых-2021: как отмечают праздник католики 3 июня

5:20:316/2/2021Фото: pxhere
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В этот день организуются праздничные шествия с песнопениями, всюду улицы украшаются цветами, везде рассыпают лепестки роз и других цветов. Устраиваются разные представления.

причастие
Праздник посвящен Евхаристии

Таинство Евхаристии, или попросту говоря - причащения, было введено Иисусом Христом во время Тайной вечери. Тогда он преломил хлеб и дал вина своим ученикам апостолам, сказав им, что это есть Кровь Его и Тело Его. Он знал, что ему предстоит смерть и был готов к ней.

Христиане-католики 3 июня 2021 года отмечают праздник, который отмечается столь же торжественно, как Рождество и Пасха - праздник Тела и Крови Христовых и посвящен он таинству причащения.

Совершая это таинство, мы принимаем дар Господа - он отдал ради нас свою жизнь - и становимся ближе к Нему.

Это торжество отмечается очень празднично в странах, где живут западные христиане. Есть государства, где этот день официально объявлен выходным днем.

В этот день организуются праздничные шествия с песнопениями, всюду улицы украшаются цветами, везде рассыпают лепестки роз и других цветов. Устраиваются разные представления.

Католики в этот день могут пройти обряд причащения.

Как и в любой христианский праздник, сегодня особо запрещено ругаться, быть злым, находиться в плохом настроении. нельзя никого обижать и ссориться ни с кем, нужно помогать свои ближним, заниматься благотворительностью.

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