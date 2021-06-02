Праздник Тела и Крови Христовых-2021: как отмечают праздник католики 3 июня

Таинство Евхаристии, или попросту говоря - причащения, было введено Иисусом Христом во время Тайной вечери. Тогда он преломил хлеб и дал вина своим ученикам апостолам, сказав им, что это есть Кровь Его и Тело Его. Он знал, что ему предстоит смерть и был готов к ней.
Христиане-католики 3 июня 2021 года отмечают праздник, который отмечается столь же торжественно, как Рождество и Пасха - праздник Тела и Крови Христовых и посвящен он таинству причащения.
Совершая это таинство, мы принимаем дар Господа - он отдал ради нас свою жизнь - и становимся ближе к Нему.
Это торжество отмечается очень празднично в странах, где живут западные христиане. Есть государства, где этот день официально объявлен выходным днем.
В этот день организуются праздничные шествия с песнопениями, всюду улицы украшаются цветами, везде рассыпают лепестки роз и других цветов. Устраиваются разные представления.
Католики в этот день могут пройти обряд причащения.
Как и в любой христианский праздник, сегодня особо запрещено ругаться, быть злым, находиться в плохом настроении. нельзя никого обижать и ссориться ни с кем, нужно помогать свои ближним, заниматься благотворительностью.