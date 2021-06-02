7 июня - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна-2021: где находится глава и что запрещено делать в этот день

Иоанн родился в семье пожилых родителей и очень рано остался сиротой. Когда он стал взрослым, ему явился ангел и велел отправиться к реке Иордань, где рассказывать всем людям о ом, что нужно ждать пришествия Спасителя. Он послушался и стал самым первым пророком, который рассказывал всем о пришествии Христа. Именно поэтому Иоанна стали называть Предтечей.
Это именно он крестил Спасителя, когда тот пришел к нему. Поэтому к имени Иоанн добавилось слово Креститель.
Пророк Иоанн Креститель является самым почитаемым среди всех остальных. Настолько, что его Рождество отмечается наравне с Рождеством Пресвятой Богородицы и Рождеством Иисуса Христа.
После казни Иоанна Крестителя, его голова была отсечена и выброшена. Тело забрали его последователи для похорон, а голову не нашли. Ее находили, прятали и снова находили и прятали те, кто относился к ней, как к святые. И вот после третьей ее находки ее, наконец, распорядились поместить в храме Константинополя, как святыню.
Это событие и отмечается православными 7 июля ежегодно.
Традиции
В храмах проходят праздничные службы, которые рекомендовано посетить верующим людям. Сегодня молятся Иоанну Предтече о самых разных трудностях, но особо - об избавлении от головной боли. Молитвы святому помогают избавиться от вредных привычек, помогают обрести семью, стать родителями, излечиться от какой-либо болезни.
Практически все люди, кто молились пророку Иоанну, отмечают, что на душе после молитвы становится очень легко и радостно.
Запреты
Строго запрещается сегодня пользоваться любыми режущими инструментами. Хлеб ломают руками.
Нельзя носить еду на подносе. На подносе же носили главу Иоанна Предтечи.
Запрещено есть все то, что имеет круглую форму, как дань уважения к главе пророка.
Нельзя ругаться, спорить, злиться, обижать кого-бы то ни было.
Нельзя смешивать языческий праздник Ивана Купалы и православный Третье обретение Главы Иоанна Крестителя - это совершенно разные верования и события.