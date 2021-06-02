Как правильно подкармливать садовые растения в июне?
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Как правильно подкармливать садовые растения в июне?

7:20:326/2/2021Фото: pixabay
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Листовым овощам практически всегда требуется азот. Корнеплодам нужен калий, а томатам, редису и тем культурам, которые хранятся всю зиму - фосфор.

совок, земля, садоводство
Подкормки нужно вносить правильно

Все садоводы и огородники знают, что качество и количество урожая зависит от многих факторов. От наличия питательных веществ и микроэлементов - тоже.

Поэтому крайне важно правильно оценивать роль внесения подкормок.

Подкормки бывают минеральными и органическими. Огородники часто используют органику - навоз коровий, кроличий и конский, птичий помет, древесную золу. Но есть и готовые минеральные удобрения. такие как нитроаммофоска, мочевина, калийные удобрения.

Готовые магазинные удобрения следует строго разводить и использовать по инструкции. Органика тоже разводится водой в строгих пропорциях. А в каких - это зависит от вида подкармливаемой культуры.

Листовым овощам практически всегда требуется азот. Корнеплодам нужен калий, а томатам, редису и тем культурам, которые хранятся всю зиму - фосфор.

Чтобы определить, нужна ли подкормка, нужно следить за внешним видом растений. Как правило они начинают желтеть или как то еще необычно выглядеть.

Подкормки могут различаться по видам - под корень и по листьям.

Навоз и зола

После высадки в теплицу рассаду желательно подкармливать каждые 2 недели. Лучше всего использовать навоз и золу.

Помидоры, огурцы, кабачки и капусту подкармливаем навозом, растворенным в воде в пропорции 1 к 10.

Корнеплоды все - разведенной в воде древесной золой. Стакан золы на ведро воды.

С химией будьте осторожны - ее никогда нельзя сыпать в сухом виде, разводите строго по инструкции.

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