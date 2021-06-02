Зеркальная дата 06.06: О самых главных категорических запретах в магический день 6 июня 2021 предупредил нумеролог
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Зеркальная дата 06.06: О самых главных категорических запретах в магический день 6 июня 2021 предупредил нумеролог

5:13:346/2/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Как отметила эксперт, именно 6 июня создавались великие произведения и даже открытия. Удача будет лишь на стороне избранных. Так кто же они?

Это волшебный день

Зеркальные даты являются одними из самых благоприятных дней в году. Астрологи утверждают, что влияние зеркальных дат в 2021 год Быка особенно велико. Действительно ли это так и когда стоит ждать ближайшую зеркальную дату? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" поговорил с ведущим нумерологом Анастасией Велиц.

Как рассказала Анастасия, ближайшая зеркальная дата в мае состоится 6 числа в полдень. Таким образом, 6 июня предстанет днем силы.

- Удача в этот день на стороне креативщиков: художников, танцоров, музыкантов. Не стоит недооценивать влияние муз на человека в этот день. Если погрузиться в историю, то именно 6 июня создавались великие произведения и даже открытия, - отметила нумеролог Велиц.

Кроме того, эксперт заявила, что этот день необходимо обходить стороной любителям денег и легкой наживы.

- Халявы вообще не существует, а 6 июня ее не будет и подавно. Поэтому я не рекомендую открывать счета в банке, переводить деньги. Если же вы это сделали, то пеняйте на себя. Самый лучший вариант, как провести этот день - расслабиться, заняться медитацией и полностью погрузиться в себя, - сказала нумеролог.

Рассчитала и определила Анастасия Велиц счастливчиков в зеркальную дату и тех, кому не повезет.

День будет благоприятным у Козерогов, Водолеев, Раков.
День не выдаться удачным у Овнов, Рыб, Стрельцов.

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