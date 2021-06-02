Семиклассницы жестоко избили сверстницу из-за мальчика. Друзья снимали видео

В Челябинской области две школьницы избили свою сверстницу. Сообщается, что девочки учатся в седьмом класс. За дракой наблюдали одноклассники, но они не пытались их остановить, а лишь только снимали на видео и выкладывали в сеть.
Пострадавшая получила 20 ударов ногами и руками, но дома она не призналась, что это ее знакомые разбили ей лицо. Она сказал, что ударилась в школе. Выяснилось, что драка произошла из-за мальчика — нападавшие просто приревновали.
На следующий день мать избитой девочки увидела видео, на котором избивают дочь. Она сразу написала заявление в полицию. Но школьницы могут уйти от ответственности — им нет 14 лет.
Кстати, одна из них регулярно избивает школьников — это уже третий случай с начала года. В первый раз она избила девочку из-за денег, второй - сломала ребра мальчику.