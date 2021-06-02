Семиклассницы жестоко избили сверстницу из-за мальчика. Друзья снимали видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семиклассницы жестоко избили сверстницу из-за мальчика. Друзья снимали видео

4:58:506/2/2021Фото: pixabay
0

Видеозапись избиения они выложили в сеть. Но наказания нападавшие могут избежать.

Семиклассницы избили девочку из-за ревности

В Челябинской области две школьницы избили свою сверстницу. Сообщается, что девочки учатся в седьмом класс. За дракой наблюдали одноклассники, но они не пытались их остановить, а лишь только снимали на видео и выкладывали в сеть.

Пострадавшая получила 20 ударов ногами и руками, но дома она не призналась, что это ее знакомые разбили ей лицо. Она сказал, что ударилась в школе. Выяснилось, что драка произошла из-за мальчика — нападавшие просто приревновали.

На следующий день мать избитой девочки увидела видео, на котором избивают дочь. Она сразу написала заявление в полицию. Но школьницы могут уйти от ответственности — им нет 14 лет.

Кстати, одна из них регулярно избивает школьников — это уже третий случай с начала года. В первый раз она избила девочку из-за денег, второй - сломала ребра мальчику.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избили ребенкаприревновали к мальчикувидео избиения школьницы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как наказывать детей до 14 лет в подобных случаях?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскАвтозак ждет Алексея Панарина у суда Бердска: К делу исполнившего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке могут подключиться присяжные
    4:57:48 6/2/2021
    Автозак ждет Алексея Панарина у суда Бердска: К делу исполнившего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке могут подключиться присяжные
    Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу в Красноярске. Смотрите видео
    4:47:54 6/2/2021
    Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу в Красноярске. Смотрите видео
    БердскОсложнения после ковида: Болезнь вызывает астенический синдром у молодых людей
    4:32:32 6/2/2021
    Осложнения после ковида: Болезнь вызывает астенический синдром у молодых людей
    Новый статус для Заельцовского бора позволит обеспечить его охрану
    4:25:50 6/2/2021
    Новый статус для Заельцовского бора позволит обеспечить его охрану
    3 июня - праздник Владимирской иконы Божией Матери: мощная молитва, категорические запреты дня и важные дела
    4:20:16 6/2/2021
    3 июня - праздник Владимирской иконы Божией Матери: мощная молитва, категорические запреты дня и важные дела
    В Москве убийца гомосексуалиста Антон Бережной сбежал прямо из здания суда
    4:19:58 6/2/2021
    В Москве убийца гомосексуалиста Антон Бережной сбежал прямо из здания суда
    В центре Москвы открыли стрельбу. Есть пострадавшие
    4:16:08 6/2/2021
    В центре Москвы открыли стрельбу. Есть пострадавшие
    В заброшенном дачном домике взорвался газовый баллон. Пострадали пять детей
    3:50:33 6/2/2021
    В заброшенном дачном домике взорвался газовый баллон. Пострадали пять детей
    Пьяный отец на мотоцикле задавил своего 4-летнего сына
    3:28:10 6/2/2021
    Пьяный отец на мотоцикле задавил своего 4-летнего сына
    Можно ли молиться неосвященной иконе?
    3:20:05 6/2/2021
    Можно ли молиться неосвященной иконе?