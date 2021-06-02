Пять пациентов в Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки на 2 июня
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Пять пациентов в Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки на 2 июня

5:07:176/2/2021Фото: Pixabay
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По данным оперативного штаба в регионе 79 жителей заразились коронавирусной инфекцией.

В Новосибирской области продолжает увеличиваться число погибших от коронавируса

На 2 июня оперативный штаб обнародовал данные о 79 новых случаях заражений коронавирусом в регионе, за все время пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 43 496 зараженных опасной инфекцией, среди которых 2 734 ребенка.

Выписано в регионе за сутки 86 пациентов, за весь период пандемии стало 39 379 полностью выздоровевших жителей.

Пять летальных исходов с подтвержденным диагнозом COVID-19 зафиксировано за последние 24 часа. Среди умерших одна женщина в возрасте 84 лет и четыре мужчины — 54, 61, 72 и 80 лет. Всего в регионе зарегистрировано 1 889 смертей.

В настоящее время 1 446 пациентов с диагнозом коронавирус или подозрением на него находятся в больницах Новосибирской области, из них 58 человек в реанимации, 8 — на ИВЛ.

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск" в России продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в стране используется три препарата отечественного производства. По данным Центра "Вектор" препарат "ЭпиВакКорона" гарантирует иммунитет от вируса на год.

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реанимация.пандемиякоронавирус
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