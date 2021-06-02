Крайне неоднозначный случай произошел в Дании. Там журналистка одного из местных телеканалов выложила в своем аккаунте в твиттер часть эфира, в котором она берет интервью. Все бы ничего, вот толь ко в этой части она занялась сексом с человеком, у которого брала интервью.Как оказалось, она делала репортаж об открытие клуба для свингеров после снятия ковидных ограничений. Сначала все шло хорошо, но потом ее собеседник предложил ей интимную близость. Сначала она отказывалась, но потом все же согласилась. Также, по ее мнению, такой репортаж вполне допустим — он же из клуба свингеров, а значит, нужно все испытать на себе. Кстати, родители журналистки в восторге от такого поступка.
Журналистка из Дании шокировала своими действиями во время прямого эфира
5:06:176/2/2021
Она брала интервью у члена клуба свингеров и решила что такой репортаж допустим на ТВ.
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