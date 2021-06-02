Артем Дзюба и Александр Головин стали игроками сборной России по футболу на Евро-2020

Стали известны игроки сборной России по футболу на предстоящем Чемпионате Европы. В команду вошли Артем Дзюба и Александр Головин. Об этом сообщило руководство команды сегодня, 2 июня. Окончательный состав нашей сборной был определен еще 31 мая.
Итак, полузащитниками назначили Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Максима Мухина, Александра Головина, Даниила Фомина, Романа Зобнина, Алексея Ионова, Далера Кузяева, Андрея Мостовго, Магомеда Оздоева, Дениса Макарова, Алексей Миранчука и Дениса Черышева. Нападающими определили назначили Артема Дзюбу, Антона Заболотного и Александра Соболева.
Напомним, что Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.