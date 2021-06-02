У сидевшего с Путиным на параде Победы ветерана украли 400 тыс. рублей

В столичной прокуратуре сообщили, что дело о краже денег у ветерана войны Василия Пронина будет находиться под ее контролем.
1 июня стало известно о том, что 28 мая в квартиру к пожилым супругам позвонил мошенник, представившийся участковым, и рассказал как он проявляет «заботу» о пожилых людях.
Под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий с карты пенсионера снял 400 тысяч рублей. Справившись о здоровье, злоумышленник предложил запомнить номер телефона, с которого совершался звонок и звонить в случае проблем.
Ветеран Великой Отечественной войны обратился в полицию. После проведения допроса потерпевшего, сотрудники возбудили уголовное дело.
Василий Пронин присутствовал на параде Победы в 2021 году и попал в кадр трансляции в тот момент, когда Владимир Путин помог ему укрыться плащом.