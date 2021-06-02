«Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне

8:20:186/2/2021Фото: pixabay
0

Врачи не дают больничного листа на периоды недомогания, вызванного магнитными бурями. Поскольку метеозависимость не является заболеванием и лечению не поддается.

солнце
Магнитные бури неблагоприятно сказываются на здоровье многих

Страшным называют май 2021 года метеозависимые люди. Этот последний месяц весны был слишком насыщенным в плане магнитных бурь. Они были мощными и частыми, даже несколько из них длились не по одному дню. Помимо бурь на Солнце случились несколько мощных вспышек, которые не коснулись Земли, но показали, что Солнце слишком активизировалось.

В июне тоже ожидается предварительно три бури, одна из которых будет достаточно мощной. Бури будут 9, 12 и 16 июня. Первые 2 бури будут мощностью 4 балла, 16 числа - 5 баллов.

Самыми частыми жалобами во время магнитных бурь являются:


  • головная боль
  • перепады артериального давления
  • тахикардия
  • брадикардия
  • боли в области сердца
  • бессонница
  • нервозность
  • апатия

Читатели нашего сайта активно комментируют свое состояние так:

"Слабость, раздражимость, апатия. С ночи плохо."

"Жуткая сонливость"

"Ужасное состояние! Голова болит, давление, слабость и апатия."

"Ночью стало не хорошо, пульс поднялся и голову сдавило."

Врачи не дают больничного листа на периоды недомогания, вызванного магнитными бурями. Поскольку метеозависимость не является заболеванием и лечению не поддается.

Но дают рекомендации, среди которых:


  • Нормализация режима и качества питания
  • Пешие прогулки перед сном
  • Проветривание комнаты
  • Отказ от кофе и алкоголя, а также от энергетических напитков
  • Прием успокоительных препаратов
  • Сокращение экранного времени
  • Режим сна - не менее 8 часов

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная бурясимптомыметеозависимостьпрогноз магнитных бурь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы спите во время магнитных бурь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня
    8:21:33 6/2/2021
    Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня
    «Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне
    8:20:18 6/2/2021
    «Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне
    Белые расисты угрожают безопасности США, заявил Байден
    8:14:36 6/2/2021
    Белые расисты угрожают безопасности США, заявил Байден
    БердскНовое заявление о выплате 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет сделала Голикова 2 июня 2021 года
    7:49:14 6/2/2021
    Новое заявление о выплате 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет сделала Голикова 2 июня 2021 года
    "Единая Россия" опубликовала списки кандидатов в депутаты Госдумы по итогам праймериз: Кто прошел от Новосибирской области
    7:30:55 6/2/2021
    "Единая Россия" опубликовала списки кандидатов в депутаты Госдумы по итогам праймериз: Кто прошел от Новосибирской области
    Как правильно подкармливать садовые растения в июне?
    7:20:32 6/2/2021
    Как правильно подкармливать садовые растения в июне?
    Чиновницу судят за посредничество в передаче взятки за установку незаконной рекламы в Новосибирске
    7:11:24 6/2/2021
    Чиновницу судят за посредничество в передаче взятки за установку незаконной рекламы в Новосибирске
    Дочь министра обороны Шойгу выходит замуж за известного блогера: Сама похвасталась
    6:41:30 6/2/2021
    Дочь министра обороны Шойгу выходит замуж за известного блогера: Сама похвасталась
    В МВД опровергли угрозы со стороны азербайджанской диаспоры после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева от пули инспектора ДПС под Новосибирском
    6:27:43 6/2/2021
    В МВД опровергли угрозы со стороны азербайджанской диаспоры после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева от пули инспектора ДПС под Новосибирском
    7 июня - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна-2021: где находится глава и что запрещено делать в этот день
    6:20:33 6/2/2021
    7 июня - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна-2021: где находится глава и что запрещено делать в этот день