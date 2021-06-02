«Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне

Страшным называют май 2021 года метеозависимые люди. Этот последний месяц весны был слишком насыщенным в плане магнитных бурь. Они были мощными и частыми, даже несколько из них длились не по одному дню. Помимо бурь на Солнце случились несколько мощных вспышек, которые не коснулись Земли, но показали, что Солнце слишком активизировалось.
В июне тоже ожидается предварительно три бури, одна из которых будет достаточно мощной. Бури будут 9, 12 и 16 июня. Первые 2 бури будут мощностью 4 балла, 16 числа - 5 баллов.
Самыми частыми жалобами во время магнитных бурь являются:
- головная боль
- перепады артериального давления
- тахикардия
- брадикардия
- боли в области сердца
- бессонница
- нервозность
- апатия
Читатели нашего сайта активно комментируют свое состояние так:
"Слабость, раздражимость, апатия. С ночи плохо."
"Жуткая сонливость"
"Ужасное состояние! Голова болит, давление, слабость и апатия."
"Ночью стало не хорошо, пульс поднялся и голову сдавило."
Врачи не дают больничного листа на периоды недомогания, вызванного магнитными бурями. Поскольку метеозависимость не является заболеванием и лечению не поддается.
Но дают рекомендации, среди которых:
- Нормализация режима и качества питания
- Пешие прогулки перед сном
- Проветривание комнаты
- Отказ от кофе и алкоголя, а также от энергетических напитков
- Прием успокоительных препаратов
- Сокращение экранного времени
- Режим сна - не менее 8 часов