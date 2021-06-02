Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
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Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

5:29:366/2/2021Фото: pixabay
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Там решили пропускать только привитых одобренной вакциной от коронавируса, а наша вакцина в это число не входит.

Дания не хочет пускать российских болельщиков на футбольные матчи

Неожиданное решение озвучили власти Дании на днях — они запретили российским болельщикам присутствовать на матчах Евро-2020, которые будут проводиться в этой стране. Как оказалось, такое решение они приняли из-за российской вакцины от коронавируса. Выяснилось, что Евросоюз разрешил посещать футбольные матчи тем болельщикам, кто сделал прививку одобренной вакциной от коронавируса. Но вот наша вакцина не вошла в это число.

Поэтому «Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» направила письмо в УЕФА, в котором высказал обеспокоенность этим решением:

- Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы, — говорится в письме

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