Дочь министра обороны Шойгу выходит замуж за известного блогера: Сама похвасталась

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения поделилась в Instagram фотографией, на которой у нее на руке кольцо. Ранее она сообщала, что собирается выйти замуж за блогера Алексея Столярова.
- Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро! — написала Ксения.
В ответ жених прислал шутку:
- Поздравляю, ура, повезло же кому-то!
Алексей на своей страничке отметил, что пришло время, когда он может выставлять их совместные с Ксенией фото.
Со своим избранником Алексеем Столяровым девушка познакомилась на забеге. Это был экстремальный пробег по пересеченной местности с препятствиями «Гонка героев». Ксения Шойгу является ее организатором, так же как и у проекта «Лига героев». 29-летняя дочь Сергея Шойгу является президентом Федерации триатлона России.
Жених Ксении — известный блогер Алексей Столяров. На его YouTube-канале около трех миллионов подписчиков. Алексей занимается съемками роликов о выживании в пустыне, и снимает спортивные челленджи. Также он продает спортивную одежду.