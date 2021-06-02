Дочь министра обороны Шойгу выходит замуж за известного блогера: Сама похвасталась
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Дочь министра обороны Шойгу выходит замуж за известного блогера: Сама похвасталась

6:41:306/2/2021Фото: ksenia_shoigu
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29-летняя дочь главы оборонного ведомства стала невестой. Продемонстрировав кольцо, Ксения объявила, что выходит замуж за Алексея Столярова.

Дочь министра обороны показала кольцо

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения поделилась в Instagram фотографией, на которой у нее на руке кольцо. Ранее она сообщала, что собирается выйти замуж за блогера Алексея Столярова.

- Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро! — написала Ксения.

В ответ жених прислал шутку:
- Поздравляю, ура, повезло же кому-то!

Алексей на своей страничке отметил, что пришло время, когда он может выставлять их совместные с Ксенией фото.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров обручились

Со своим избранником Алексеем Столяровым девушка познакомилась на забеге. Это был экстремальный пробег по пересеченной местности с препятствиями «Гонка героев». Ксения Шойгу является ее организатором, так же как и у проекта «Лига героев». 29-летняя дочь Сергея Шойгу является президентом Федерации триатлона России.

Жених Ксении — известный блогер Алексей Столяров. На его YouTube-канале около трех миллионов подписчиков. Алексей занимается съемками роликов о выживании в пустыне, и снимает спортивные челленджи. Также он продает спортивную одежду.

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