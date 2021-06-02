Сколько дней отдыхаем на День России 12 июня 2021 года?

На второй неделе июня 2021 года - 12 числа - всем россиянам выпала приятная возможность провести больше времени с родными и друзьями, отдыхая от работы.
В связи с празднованием государственного праздника Дня России в первом летнем месяце появился выходной день. Календарные даты расположились так, что этот праздник выпал на субботу, которая и так является выходным днем.
Постановление Правительства, подписанное Михаилом Мишустиным и утвердившее перенос праздничных дней, говорит о том, что выходными будут три дня подряд - 12, 13 и 14 июня.
Соответственно послепраздничная неделя будет состоять всего из четырех рабочих дней: 15, 16, 17 и 18 июня.
До 4 ноября это последний длинный период выходных, а потому проведите его как следует. Можно выехать за город на дачу всей семьей и на три дня забыть о городе с его суетой. Может быть вы захотите все три дня провести наедине со своим любимым человеком дома, просто смотря телевизор и праздничную программу.
Следующий шанс долго отдохнуть выпадет только на День народного единства, когда выходных выпадет целых 4 дня.