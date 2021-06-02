Чиновницу судят за посредничество в передаче взятки за установку незаконной рекламы в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении посредника во взяточничестве председателю комитета рекламы и информации мэрии столицы Сибири, сообщила 2 июня старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Чиновницу обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).
Как полагают следователи, 14 сентября 2020 года представитель одной из новосибирских компаний обратилась к председателю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения чиновник сообщил через посредника о том, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей.
На следующий день после перечисления денежных средств, представитель мэрии подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уточнили в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.
Кроме того, как рассказала Кулешова, продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска, обвиняемого по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ по Новосибирской области.